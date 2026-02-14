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Рубио раскрыл детали мирного процесса по Украине и оценил будущее ЕС

14 февраля 2026 11:13
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Рубио раскрыл детали мирного процесса по Украине и оценил будущее ЕС-0

Госсекретарь США Марко Рубио во время выступления на конференции по безопасности в Германии рассказал о ходе переговорного процесса по конфликту в Украине, пишет РИА Новости.

По словам Рубио, наблюдается сужение перечня нерешенных задач для завершения боевых действий, над самыми тяжелыми вопросами работа продолжена. Следующий раунд переговоров запланирован на 17 февраля, указал он.

Обращаясь к присутствующим, Рютте также акцентировал внимание, что полагает, что на мероприятии нет противников завершения конфликта посредством переговорного процесса.

Касательно взаимоотношений Евросоюза со Штатами Рубио отметил, что причина их противостояния – беспокойство за будущее ЕС. «Мы верим, что Европа должна выжить», – сказал политики, указав на историческую связь судеб США и Европейского союза.

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Фото: Pinterest

# Международная политика

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