Азарёнок о внутренних войсках Беларуси: «Не дай бог кто сунется, они просто порвут его на части!»

Григорий Азаренок, СТВ:

Новобранцы, которые в ноябре призвались, в прошлую субботу приняли присягу, уже допущены к обращению с боевым оружием. Сегодня были первые стрельбы. В ошметки все мифы беглых про то, что у нас «траву красят». Знаете, всем тем, кто сегодня вышел на улицу и словил себя на мысли, что он продрог, вообще первый снег и как-то холодно, представьте, как ребятам в этих окопах, в этих траншеях, преодолевая водные преграды – одна из учебных задач. Не щадя себя, они тренируются для того, чтобы и себя воспитывать, поднимать, и чтобы враг видел, что мы здесь не спим, что мы работаем, что ребята – самые лучшие. «Так тяжкий млат, дробя стекло, кует булат», – пишет Александр Сергеевич Пушкин. Что эти ребята – это настоящий булат. Не дай бог кто сунется, они просто порвут его на части.

Ксения Лебедева, специальный корреспондент АТН Белтелерадиокомпании:

На самом деле, все мы знаем, мы пытаемся об этом рассказывать как можно больше, какая работа проводится во внутренних войсках, в том числе и благодаря Николаю Николаевичу Карпенкову, потому что это один из вдохновителей внутренних войск. Я хорошо знаю, как ребята отзываются о нем. И что служба во внутренних войсках – это не просто честь, но и в том числе большая ответственность. Там очень многие вещи строятся на доверии. Это очень важно.

Григорий Азаренок:

Это совершенно новое мировосприятие – показывают нам наши бойцы, наши люди, когда не для себя. Вот есть такая песня казачья: «Не для меня придет весна, не для меня Дон разольется». И вот не для меня, а для Родины. И вот у Гоголя есть: отрекись от себя, для себя, но не для Родины. И вот это именно то, что мы сейчас видим. То что казалось давно утеряно, утрачено, то, что главное – комфорт, если даже идешь куда-то там в армию, спецназ – или понты, или деньги, или ты сам по себе такой вот. А тут совершенно другое – воины, солдаты Христа, солдаты Родины, солдаты нашего Президента. Это совершенно другое мироощущение.

Ксения Лебедева:

Безусловно. И русский человек, он, наверное, тем и отличается от западника тем, что он умеет преодолевать себя, умеет жертвовать собой ради других. И в этом, наверное, наш большой плюс. Когда говорят: «За кем будет победа?», конечно, победа будет за русскими, потому что у нас другой менталитет. Мы победили во Второй мировой войне. Мы будем побеждать и дальше. И Запад сегодня ничего из себя не представляет, кроме денег. А деньги – это ничто по сравнению с внутренним миром, с внутренним стержнем, с воспитанием и желанием, скажем, жертвовать собой ради других, умирать ради других. Поэтому, это, безусловно, дорого стоит, нужно ценить, об этом нужно рассказывать. И наши военные – лучшие.

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