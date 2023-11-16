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Технология дополненной реальности в медицине. Какие идеи представили на конкурсе в Бобруйске?

16 ноября 2023 19:47
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Новости Беларуси. От экоштукатурки и розетки на рельсах до очков виртуальной реальности в хирургии. В Бобруйске выбрали лучшие бизнес-идеи. Новый конкурс организован Минским научно-технологическим парком «ИнКата» при поддержке Комитета по науке и технологиям Министерства экономики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Его основная задача – выявить и поддержать оригинальные стартапы, а также помочь авторам трансформировать идеи в малый и средний бизнес. Заявки на участие подали порядка 200 человек. В финал вышли 20.

Технология дополненной реальности в медицине. Какие идеи представили на конкурсе в Бобруйске?-1

Минчанин Денис Андреев – один из финалистов конкурса бизнес-идей – представляет комплексные решения по обучению и проведению операций с применением технологий дополнительной реальности. В помощь хирургу – виртуальные очки. Голографическая навигация – это путешествие «внутрь» пациента. Такой подход можно использовать для того, чтобы, например, нанести разметку и спланировать операцию.

Технология дополненной реальности в медицине. Какие идеи представили на конкурсе в Бобруйске?-4

Денис Андреев, финалист конкурса бизнес-идей:
Можем просматривать загруженные изображения, которые собраны под определенного пациента, заранее обработанные. Это могут быть КТ и МРТ. Это то же самое, если бы у врача было рентгеновское зрение и он смог бы заглянуть через плоть и увидеть проблему, где она находится.

Технология дополненной реальности в медицине. Какие идеи представили на конкурсе в Бобруйске?-7

Новый конкурс не единственный в своем роде. Поддержка интеллектуальной элиты страны – стратегия государства. В Беларуси внедрен широкий инструментарий для инновационных проектов малого предпринимательства и крупного бизнеса. Платформой с существенными плюсами для перспективных идей могут стать технопарки.

Технология дополненной реальности в медицине. Какие идеи представили на конкурсе в Бобруйске?-10

Сергей Лях, начальник управления экономики инновационной деятельности Министерства экономики Беларуси:
Это не только бюджетные деньги. Главой государства поддержано предложение в свое время, и технопарки имеют право формировать свои фонды поддержки за счет каких-то налоговых преференций. И, к счастью, сегодняшнее мероприятие в том числе с использованием вот этого элемента дает свои плоды, и эти средства направляются на развитие каких-то стартапов.

Какие еще инновационные решения представили на конкурсе бизнес-идей – смотрите в видеоматериале.

# Конкурс # общество # Юлия Мычка # Фотофакт

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