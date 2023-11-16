Студенты МГПУ имени Шамякина издали книгу «Дети войны» – узнали, как воспитывают патриотизм в Мозыре

Новости Беларуси. Воспоминания блокадников и узников концлагерей. В Мозырском педагогическом университете имени Шамякина выпустили книгу «Дети войны», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Татьяна Сыманович, декан филологического факультета Мозырского государственного педагогического университета имени И.П. Шамякина:

Было несколько воспоминаний узников концлагеря, как на глазах сжигали родной дом, как чуть не убили… Они это тоже все слышат, они это осознают. И в плане воспитания это очень ценный опыт.

Миссию учителя здесь понимают широко, она выходит за рамки преподавания предметов. Он должен быть настоящим патриотом своей страны и хранителем духовной связи поколений.