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Студенты МГПУ имени Шамякина издали книгу «Дети войны» – узнали, как воспитывают патриотизм в Мозыре

16 ноября 2023 19:37
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Новости Беларуси. Воспоминания блокадников и узников концлагерей. В Мозырском педагогическом университете имени Шамякина выпустили книгу «Дети войны», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Студенты МГПУ имени Шамякина издали книгу «Дети войны» – узнали, как воспитывают патриотизм в Мозыре-1

Книгу издали студенты МГПУ имени Шамякина. «Дети войны» – вторая работа в серии изданий. Ранее студенты, поддержав инициативу педагогов, выпустили книгу «Солдаты Победы» о фронтовиках и партизанах.

Студенты МГПУ имени Шамякина издали книгу «Дети войны» – узнали, как воспитывают патриотизм в Мозыре-4

Татьяна Сыманович, декан филологического факультета Мозырского государственного педагогического университета имени И.П. Шамякина:
Было несколько воспоминаний узников концлагеря, как на глазах сжигали родной дом, как чуть не убили… Они это тоже все слышат, они это осознают. И в плане воспитания это очень ценный опыт.

Миссию учителя здесь понимают широко, она выходит за рамки преподавания предметов. Он должен быть настоящим патриотом своей страны и хранителем духовной связи поколений.

Студенты МГПУ имени Шамякина издали книгу «Дети войны» – узнали, как воспитывают патриотизм в Мозыре-7

Валерий Навныко, ректор Мозырского государственного педагогического университета имени И.П. Шамякина:
Мы создали военно-исторический клуб «Доблесть», который проводит ряд мероприятий по всей стране. Это комплексная работа, которая включает и работу со школьниками, и уход за местами захоронения, и участие в военных реконструкциях, и исследовательскую деятельность.

Какие еще проекты готовят студенты – подробности в видеоматериале.

# Великая Отечественная война # общество # Валерий Навныко # Анна Корольчук # Новости Гомеля и Гомельской области # Фотофакт

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