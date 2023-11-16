Студенты МГПУ имени Шамякина издали книгу «Дети войны» – узнали, как воспитывают патриотизм в Мозыре

Новости Беларуси. Воспоминания блокадников и узников концлагерей. В Мозырском педагогическом университете имени Шамякина выпустили книгу «Дети войны», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Воспоминания блокадников и узников концлагерей. В Мозырском педагогическом университете имени Шамякина выпустили книгу «Дети войны», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Книгу издали студенты МГПУ имени Шамякина. «Дети войны» – вторая работа в серии изданий. Ранее студенты, поддержав инициативу педагогов, выпустили книгу «Солдаты Победы» о фронтовиках и партизанах.
Татьяна Сыманович, декан филологического факультета Мозырского государственного педагогического университета имени И.П. Шамякина:
Было несколько воспоминаний узников концлагеря, как на глазах сжигали родной дом, как чуть не убили… Они это тоже все слышат, они это осознают. И в плане воспитания это очень ценный опыт.
Миссию учителя здесь понимают широко, она выходит за рамки преподавания предметов. Он должен быть настоящим патриотом своей страны и хранителем духовной связи поколений.
Валерий Навныко, ректор Мозырского государственного педагогического университета имени И.П. Шамякина:
Мы создали военно-исторический клуб «Доблесть», который проводит ряд мероприятий по всей стране. Это комплексная работа, которая включает и работу со школьниками, и уход за местами захоронения, и участие в военных реконструкциях, и исследовательскую деятельность.
Какие еще проекты готовят студенты – подробности в видеоматериале.