Лебедева: Сегодня Беларусь – это миротворец во главе с нашим Батькой. Это надо очень ценить

Григорий Азаренок, СТВ:

Сотрудники Комитета госбезопасности Беларуси общаются с нашими людьми, которые проходят этап эвакуации. Вот эти вот прекрасные слова: самые дорогостоящее – это хлеб. А самое дорогое, самое бесценное – это люди.

Ксения Лебедева, специальный корреспондент АТН Белтелерадиокомпании:

Белорусы никогда своих не бросают. Если так объединить, в общем говорить, то русские своих не бросают. И независимо, в какой ситуации находятся, мы всегда, наш Президент в первую очередь всегда за каждого человека. Всегда спасет, придет на помощь. Будет подготовлен и план эвакуации, и помощь, и размещение. Это очень важно.

Я хочу сказать на примере того, что мы сейчас увидели. Вот буквально недавно у меня был такой случай. Не хочу сейчас вдаваться в подробности. Но хочу сказать, что сегодня Беларусь помогает украинским гражданам. Почему? Потому что украинские посольства, украинские консульства отказываются помогать им в странах Евросоюза. Они даже не хотят подтверждать их гражданство. Потому что они приходят с ID-картами и для необходимых процедур им нужно подтвердить. Они их просто посылают. Вот это страшно. Они обращаются в наши посольства, в наши консульства. Их встречают, им разъясняют, помогают. И они после этого отвечают восхищенно: им помогли как людям. Они считали Беларусь страной, которая, возможно, враждует с Украиной. Понятно, пропаганда вся вот эта. Но когда они сталкиваются непосредственно с людьми, а не с какими-то там пропагандистскими штучками, они понимают, что ситуация немножко иная. И сегодня Беларусь – это миротворец во главе с нашим Батькой. Это действительно нужно ценить.

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