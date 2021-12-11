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Лунный календарь на неделю с 13 по 19 декабря. Занимаемся огородом на подоконнике и готовим почвенные смеси

11 декабря 2021 17:41
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Самое время сверить календарь садовых работ с лунным календарем. Со вторника по четверг (14-16 декабря) Луна в Тельце, это дни корня, стихия – земля, рассказали в программе «Плюс-минус».

Лунный календарь на неделю с 13 по 19 декабря. Занимаемся огородом на подоконнике и готовим почвенные смеси-1

Благоприятно работать с землей и корнями растений, а также готовить почвенные смеси для посева семян и выращивания рассады, проводить корневые подкормки, бороться с почвенными вредителями.

С четверга по выходные (16-19 декабря) занимаемся в огородике на подоконнике, следим за комнатными растениями.

Лунный календарь на неделю с 13 по 19 декабря. Занимаемся огородом на подоконнике и готовим почвенные смеси-4

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# Растения и цветы # общество # Ольга Войтенкова # Фотофакт

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