«Это уже будут почти профессионалы». Карпенков о военно-патриотических клубах в Беларуси

Заниматься здесь будут больше 80 воспитанников. Им предстоит освоить различные спортивные дисциплины, рукопашный бой, стрельбу и основы военного дела. Записались и мальчики, и девочки, и каждый день все больше желающих отдать своих детей туда, где они усвоят настоящие ценности.

Николай Карпенков, заместитель министра внутренних дел – командующий внутренними войсками:

Каждый день звонят родители, записываются. Все родители хотят, чтобы дети выросли сильные, крепкие, подготовленные не только физически, но и морально-нравственно. И мы в этих клубах будем готовить наших патриотов, защитников нашей Родины. Все у нас получается. Посмотрите на эмоции этих детей, какие у нас замечательные, красивые, сильные, подготовленные и юноши, и девушки, насколько они патриотически заряжены, как им нравится все, что на сцене показывается, показательные выступления, как они видят концертные выступления, песни о Родине, о службе. Их надо защищать. Их надо не только защищать, но их надо и научить защищать нашу Родину. У нас, у белорусов, заложен очень хороший инстинкт – любить и защищать свою Родину. Притом и у мальчиков, и у девушек. Мы их начинаем готовить военной науке. И они, приходя к нам и во внутренние войска, и в другие части Вооруженных Сил, – это уже будут почти профессионалы. То есть мы стремимся к тому, что вот этим военно-патриотическим воспитанием мы будем создавать почти профессиональную армию.

Это уже четвертый военно-патриотический клуб на базе внутренних войск МВД. Предыдущие открывались в Минске и пользуются огромной популярностью.