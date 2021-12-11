«Есть качества, которые не сформируешь за учебной партой». Карпенко о том, зачем записывать детей в военно-патриотический клуб

Новости Беларуси. 11 декабря торжественно открылся новый военно-патриотический клуб. На этот раз в Минской области, на базе войсковой части 3310 внутренних войск МВД, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Заниматься здесь будут больше 80 воспитанников. Им предстоит освоить различные спортивные дисциплины, рукопашный бой, стрельбу и основы военного дела. Записались и мальчики, и девочки, и каждый день все больше желающих отдать своих детей туда, где они усвоят настоящие ценности.