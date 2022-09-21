Азарёнок о работе частных школ: «Всё делается ради распила бабок, наживы, делячества и воровства»

Новости Беларуси. Все чаще и чаще белорусы задают вопросы по поводу так называемых частных школ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как вообще функционирует этот бизнес, разбирался наш политический обозреватель Григорий Азаренок. Авторская рубрика «Тайные пружины политики».

Григорий Азаренок, СТВ:

Как воспитать предателя? Только в частном порядке. Начнем мы с частностей. С тех самых частностей, с которых начинается глобальное. В которых отравляется наше будущее. В которых и зарождается война. На волне либерализма, демократии и прочего подлого свинства, разрушения основ государства во время проклятых 90-х начали у нас создавать так называемые частные школки. Но, как и все, что делается под маской благонравия, транспарентности, нового видения, делается ради распила бабок, наживы, делячества и воровства. Объявят вот такие деятели себя школкой, соберутся на какой-то даче, а с детей собирают минимум 500 долларов в месяц. Естественно, айтишники и прочие держатели барбершопов, не желающие, чтобы детишки изучали разумные вещи, сдавали их этим проходимцам. А потом схема еще интереснее. Грянул ковид, и целевая аудитория этой гнили – вопящие сумасшедшие бездельные домохозяйки и ветреные бизнесменчики начали психоз и истерику. И тут – схема вообще беспроигрышная. Учим змагарскому бреду по скайпу, деньги берем те же, а налоги за все эти дачи не плотим. Гешефтмахеры, красиво. И по-скотски, по-демократически.

Григорий Азаренок:

И все это время змагарский рэпетытар Яўген Лівянт, великий светоч, который, кстати, на сайте USAID значится у нас членом правительства (это они таковым признают КС-хунту алкоголика Латушко), во всех СМИ рассказывает, «якія жахі творятся в дзяржаўных установах». А там – о ужас – военно-патриотическое воспитание, уроки мужества и рассказы про Великую Отечественную войну. Забирайте оттуда своих чад, им не расскажут бредни про «Кастуся-барацьбіта, лунаючы сцяг пад Воршай» и прочие прелести больной фантазии. К слову, на КС-хунту заведено уголовное дело по попытке захвата власти. А целый ее член не просто хорошо себя чувствует, но через губу советики тут раздает. Но – если в банке с членистоногими не начинается грызня – это значит, солнце вдруг пошло вращаться вокруг Земли. Ну то есть так не бывает. Причина всегда одна – деньги. Грязные американские доллары. Появилась вдруг некая мужская гимназия. Частная. Фишка в том, что обучают там змагарскому бреду всего за 200 рублей в месяц. Потянулись те, кто попроще. Ведь за такую сумму можно получить диплом аж американского образца – какое счастье то, ах. Конкуренты по барацьбе за промывание детских мозгов всполошились и начали гнобить выскочек.