Азарёнок о работе частных школ: «Всё делается ради распила бабок, наживы, делячества и воровства»
Новости Беларуси. Все чаще и чаще белорусы задают вопросы по поводу так называемых частных школ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как вообще функционирует этот бизнес, разбирался наш политический обозреватель Григорий Азаренок.
Авторская рубрика «Тайные пружины политики».
Григорий Азаренок, СТВ:
Как воспитать предателя? Только в частном порядке. Начнем мы с частностей. С тех самых частностей, с которых начинается глобальное. В которых отравляется наше будущее. В которых и зарождается война.
На волне либерализма, демократии и прочего подлого свинства, разрушения основ государства во время проклятых 90-х начали у нас создавать так называемые частные школки. Но, как и все, что делается под маской благонравия, транспарентности, нового видения, делается ради распила бабок, наживы, делячества и воровства. Объявят вот такие деятели себя школкой, соберутся на какой-то даче, а с детей собирают минимум 500 долларов в месяц. Естественно, айтишники и прочие держатели барбершопов, не желающие, чтобы детишки изучали разумные вещи, сдавали их этим проходимцам. А потом схема еще интереснее. Грянул ковид, и целевая аудитория этой гнили – вопящие сумасшедшие бездельные домохозяйки и ветреные бизнесменчики начали психоз и истерику. И тут – схема вообще беспроигрышная. Учим змагарскому бреду по скайпу, деньги берем те же, а налоги за все эти дачи не плотим. Гешефтмахеры, красиво. И по-скотски, по-демократически.
Григорий Азаренок:
И все это время змагарский рэпетытар Яўген Лівянт, великий светоч, который, кстати, на сайте USAID значится у нас членом правительства (это они таковым признают КС-хунту алкоголика Латушко), во всех СМИ рассказывает, «якія жахі творятся в дзяржаўных установах». А там – о ужас – военно-патриотическое воспитание, уроки мужества и рассказы про Великую Отечественную войну. Забирайте оттуда своих чад, им не расскажут бредни про «Кастуся-барацьбіта, лунаючы сцяг пад Воршай» и прочие прелести больной фантазии. К слову, на КС-хунту заведено уголовное дело по попытке захвата власти. А целый ее член не просто хорошо себя чувствует, но через губу советики тут раздает.
Но – если в банке с членистоногими не начинается грызня – это значит, солнце вдруг пошло вращаться вокруг Земли. Ну то есть так не бывает. Причина всегда одна – деньги. Грязные американские доллары. Появилась вдруг некая мужская гимназия. Частная. Фишка в том, что обучают там змагарскому бреду всего за 200 рублей в месяц. Потянулись те, кто попроще. Ведь за такую сумму можно получить диплом аж американского образца – какое счастье то, ах. Конкуренты по барацьбе за промывание детских мозгов всполошились и начали гнобить выскочек.
Григорий Азаренок:
А потом настало 1 сентября. И вся эта кодла накрылась. Посбегали в благословенные Европы. Детей кинули. Деньги забрали. И ржут над тупыми змагарами. Вы что думаете, на весь этот бардак государство будет смотреть спустя рукава? Думаете и дальше позволит промывать мозги деткам по геббельсовским методичкам? Досвидос, как говорил Президент.
Лукашенко – Вольфовичу: «Хочу вас уберечь от всяких фейков – нам этим путем идти не надо». Подробнее здесь.
21 сентября Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. Вчера Президент обсуждал с государственным секретарем Совбеза новую Концепцию национальной безопасности. В воздухе витает неспокойствие. Мы должны показать сейчас, что будем защищать нашу Родину. Враг получит огромный отпор, мы нанесем неприемлемый ущерб. Наши тылы должны быть полностью зачищены от коллаборантов. Сегодня Рождество Пресвятой Богородицы. Храни нас, Матерь Божья.