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Военно-патриотический клуб «Прометей» открыли в Советском районе

21 сентября 2022 13:50
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Новости Беларуси. Военно-патриотический клуб «Прометей» открылся в Советском районе Минска. Церемония состоялась на базе 483-го отдельного батальона охраны и обслуживания командования ВВС и войск ПВО, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Военно-патриотический клуб «Прометей» открыли в Советском районе-1

С напутственным словом к школьникам обратилось руководство города, администрация района, командный состав и депутаты Палаты представителей. Воспитанникам торжественно вручили знамя клуба и значки. Собравшимся также представили выставку военной техники и вооружения.

Военно-патриотический клуб «Прометей» открыли в Советском районе-4

Павел Синевич, ученик гимназии № 6:
Огромная радость, потому что я смогу наконец-то получше узнать армию, ее историю и развитие в целом. То есть я смогу узнать, какая у нас есть техника, какое есть вооружение.

Военно-патриотический клуб «Прометей» открыли в Советском районе-7

Вероника Сакова, ученица гимназии № 22:
Мне очень интересна эта деятельность. Я множество военных видела в своей жизни, и я восхищалась ими чуть ли не с самого детства.

Военно-патриотический клуб «Прометей» открыли в Советском районе-10

Дмитрий Калинин, руководитель военно-патриотического клуба «Прометей»:
Заинтересованности у ребят, как оказалось, больше, чем мы планировали. Занятия будут проходить очень интересно. Широкая предусмотрена программа – от физической подготовки, тактической, то есть это все элементы курса молодого бойца.

Военно-патриотический клуб «Прометей» открыли в Советском районе-13

Сергей Хильман, глава администрации Советского района:
Да, кто-то выберет себе военную профессию. Есть такая профессия – Родину защищать. Кто-то выберет по зову души и сердца, по подсказке родителей, может быть, в династии есть военные. Но основная же масса ребят будет трудиться на благо Родины на предприятиях, в организациях. И, конечно же, те навыки, которые они получат, я считаю, что это огромный жизненный опыт.

Военно-патриотический клуб «Прометей» открыли в Советском районе-16

Анатолий Булавко, заместитель командующего ВВС и войсками ПВО по идеологической работе:
Мы берем на себя задачу прежде всего создать условия, чтобы молодой человек сам понял, что стоит слово «Родина», сколько весит слово «патриотизм» и чем это слово наполнено.

Военно-патриотический клуб «Прометей» открыли в Советском районе-19

Заниматься в клубе будут полсотни юношей и девушек из разных школ и гимназий Советского района. Это подростки из 6-9-х классов. Программа обучения рассчитана на два года. Внимание уделят не только азам военной и физической подготовки, но и развитию у молодежи духовно-нравственных ценностей и патриотизма.

# Государственная политика в сфере воспитания детей и молодежи # общество # Павел Синевич # Вероника Сакова # Дмитрий Калинин # Сергей Хильман # Анатолий Булавко # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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