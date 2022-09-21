Военно-патриотический клуб «Прометей» открыли в Советском районе

Новости Беларуси. Военно-патриотический клуб «Прометей» открылся в Советском районе Минска. Церемония состоялась на базе 483-го отдельного батальона охраны и обслуживания командования ВВС и войск ПВО, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

С напутственным словом к школьникам обратилось руководство города, администрация района, командный состав и депутаты Палаты представителей. Воспитанникам торжественно вручили знамя клуба и значки. Собравшимся также представили выставку военной техники и вооружения.

Павел Синевич, ученик гимназии № 6:

Огромная радость, потому что я смогу наконец-то получше узнать армию, ее историю и развитие в целом. То есть я смогу узнать, какая у нас есть техника, какое есть вооружение.

Вероника Сакова, ученица гимназии № 22:

Мне очень интересна эта деятельность. Я множество военных видела в своей жизни, и я восхищалась ими чуть ли не с самого детства.

Дмитрий Калинин, руководитель военно-патриотического клуба «Прометей»:

Заинтересованности у ребят, как оказалось, больше, чем мы планировали. Занятия будут проходить очень интересно. Широкая предусмотрена программа – от физической подготовки, тактической, то есть это все элементы курса молодого бойца.

Сергей Хильман, глава администрации Советского района:

Да, кто-то выберет себе военную профессию. Есть такая профессия – Родину защищать. Кто-то выберет по зову души и сердца, по подсказке родителей, может быть, в династии есть военные. Но основная же масса ребят будет трудиться на благо Родины на предприятиях, в организациях. И, конечно же, те навыки, которые они получат, я считаю, что это огромный жизненный опыт.

Анатолий Булавко, заместитель командующего ВВС и войсками ПВО по идеологической работе:

Мы берем на себя задачу прежде всего создать условия, чтобы молодой человек сам понял, что стоит слово «Родина», сколько весит слово «патриотизм» и чем это слово наполнено.