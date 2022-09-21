В чёрном чае кофеина больше, чем в кофе. Рассказываем интересные факты об этом напитке

Чай – натуральный релаксант. При нервном перевозбуждении он не только успокоит, но и настроит на нужный лад. Кроме того, этот напиток еще вкусный и очень полезный.

Алиса Павич, чайный мастер:

Существует шесть видов чая: белый, зеленый, красный, желтый, постферментированный, или хей ча, и улуны. Это один и тот же лист, камелия синезис – чай. Варьируется он камелия синезис – синезис, камелия синезис – самика. Люди собирают его в разное время, обрабатывают его по-разному. По сути, из одного и того же растения получается целое разнообразие чаев. В европейском пространстве больше всего распространены зеленые и как бы черные чаи, это в европейском понимании. Но в китайском понимании – это красный чай. Для зеленых чаев температура заваривания от 60 до 75 градусов. Уже красные чаи (черные) – повыше, от 75 до 90.

Виктория Стрельцова, нутрициолог:

Существует миф, что зеленый чай полезнее черного, на самом деле это не так. Зеленый чай богат фолиевой кислотой. Также в нем большое содержание витамина С, он благотворно влияет на состояние кожи, ногтей и волос. В то время как черный чай богат именно кислотами. Черный чай снимает усталость, заряжает бодростью и благотворно влияет на сердечно-сосудистую систему за счет того, что в его содержании большое количество микроэлементов. Также есть красный чай, всем известный как каркаде. Он повышает иммунитет, в нем большое количество антиоксидантов и высокое содержание витамина С. Кроме того, он благотворно влияет на функции желудочно-кишечного тракта.

Виктория Стрельцова:

Существует еще желтый чай, который повышает иммунитет и выводит прекрасно токсины из организма. Также он славится высоким содержанием витамина С в составе. Не стоит забывать о чае мелисса. Этот вид благотворно влияет на нервную систему человека. Его можно принимать людям, которые страдают бессонницей. Стоит упомянуть и ромашковый чай, который также известен своими лечебными функциями. Он борется с простудными заболеваниями и обладает противовоспалительным действием.

Алиса Павич:

Существует мнение, что чай в пакетиках – это всегда плохо. На самом деле это не так – смотря какое сырье мы туда кладем. Потому что чай в пакетиках создан, скорее, для удобства. То есть можно в целом в пакетик положить хороший, листовой, который будет раскрываться. Виктория Стрельцова:

Все чаи богаты микроэлементами – такими, как витамин А, витамин С, витамин Е, магний, кальций. В то же время некоторые компоненты могут быть вредны для здоровья, я говорю сейчас о кофеине. Максимальное содержание кофеина – в зеленом и черном чае. Черный чай бьет все рекорды, в нем кофеина содержится больше, чем в кофе.

Кофеин препятствует усвоению железа в организме человека. Также могут возникнуть головные боли, расстройства желудка, бессонница. Для того чтобы избежать таких негативных последствий, достаточно пить не больше четырех кружек в день, не превышая дозировку. Осенью лучше употреблять чаи из ягод, так как они несут большую пользу иммунитету.