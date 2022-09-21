Белорусские кондитерские фабрики уже начали делать новогодние наборы

На конвейере не только шоколад. В подарки добавили зефир и халву разных производителей. Ассортимент меняется постоянно и зависит от спроса, под заказ делают и эксклюзивные лакомства. В составе десяток ингредиентов, большая часть из них – местного производства. Свое молоко, сливки и сахар. Фруктовое пюре теперь тоже белорусское, раньше его закупали. Решили проблему и с упаковкой – импортную заменили на собственную и российскую. Работу над новогодней коллекцией начали на две недели раньше обычного. Всего к новогодним праздникам предприятия Беларуси выпустят 70 видов сладких наборов.