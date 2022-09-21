Прямой эфир

Белорусские кондитерские фабрики уже начали делать новогодние наборы

21 сентября 2022 13:42
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. За окном сентябрь, а кондитерские предприятия Беларуси уже начали производство новогодних подарков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусские кондитерские фабрики уже начали делать новогодние наборы-1

На конвейере не только шоколад. В подарки добавили зефир и халву разных производителей. Ассортимент меняется постоянно и зависит от спроса, под заказ делают и эксклюзивные лакомства. В составе десяток ингредиентов, большая часть из них – местного производства. Свое молоко, сливки и сахар. Фруктовое пюре теперь тоже белорусское, раньше его закупали. Решили проблему и с упаковкой – импортную заменили на собственную и российскую. Работу над новогодней коллекцией начали на две недели раньше обычного. Всего к новогодним праздникам предприятия Беларуси выпустят 70 видов сладких наборов.

# Новый год # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Школьники и студенты с признаками ОРВИ снова могут пропускать учёбу без справки
21 сентября 2022 13:41

Школьники и студенты с признаками ОРВИ снова могут пропускать учёбу без справки

Безопасность Союзного государства. Что обсудили Вольфович и Патрушев?
21 сентября 2022 13:28

Безопасность Союзного государства. Что обсудили Вольфович и Патрушев?

«Мы к критике относимся нормально». В Минске впервые проводят выставку ЖКХ
21 сентября 2022 13:16

«Мы к критике относимся нормально». В Минске впервые проводят выставку ЖКХ