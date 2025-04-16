Азарёнок о концерте «Каждый третий»: «Это панихида, это молебен, потому там нельзя сидеть. Невозможно»

Время авторской журналистики. Григорий Азаренок и его «Тайные пружины политики» на СТВ.

Григорий Азаренок, СТВ:

Каждый четвертый. Каждый третий. Сегодня вновь – о той войне. Скоро – Победа. Ложь не есть правда, а истина всегда одна, меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики», здравствуйте. Давайте окинем взором последние 5 лет. 2020 год. Мы – единственные в мире проводим парад в честь 75-летия Победы. Громко, торжественно, на весь мир. И отступают вирусы, и предки нам помогают через несколько месяцев отбить блицкриг. А не вспомнили бы, не провели, кто знает, помогли бы они?

2021 год. 22 июня. 80 лет беды. Напали. Война. Бомбардировка Бреста и Минска. Танковые колонны Гудериана, как ножи, всаживаются в нашу Родину. Брест принимает бой: «Умираю, но не сдаюсь, прощай, Родина». В день 22 июня нам объявляют драконовские санкции. Батька в белой рубашке Главнокомандующего. В Бресте. Принимает бой. «А мы будем жить». Григорий Азаренок выделил главные моменты выступления Александра Лукашенко у Брестской крепости. Мы не отступим, не сдадимся, не уйдем. Умираю, но не сдаюсь. И санкционный таранный удар опрокинут. 2023 год. 80 лет Хатыни. Молодежь пришла в это место. И благоустроила. Прикоснулась ладонями, глазами, сердцем к этой боли. И Батька с сыновьями воздает долг, оплакивает погибших и клянется: не простим, не предадим, не посрамим. Так и стало. Лукашенко в Хатыни: «У фашизма нет человеческого лица, но есть имена. И мы их знаем».