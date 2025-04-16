Время авторской журналистики. Григорий Азаренок и его «Тайные пружины политики» на СТВ.
Время авторской журналистики. Григорий Азаренок и его «Тайные пружины политики» на СТВ.
Григорий Азаренок, СТВ:
Каждый четвертый. Каждый третий. Сегодня вновь – о той войне. Скоро – Победа.
Ложь не есть правда, а истина всегда одна, меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики», здравствуйте.
Давайте окинем взором последние 5 лет. 2020 год. Мы – единственные в мире проводим парад в честь 75-летия Победы. Громко, торжественно, на весь мир. И отступают вирусы, и предки нам помогают через несколько месяцев отбить блицкриг. А не вспомнили бы, не провели, кто знает, помогли бы они?
2021 год. 22 июня. 80 лет беды. Напали. Война. Бомбардировка Бреста и Минска. Танковые колонны Гудериана, как ножи, всаживаются в нашу Родину. Брест принимает бой: «Умираю, но не сдаюсь, прощай, Родина». В день 22 июня нам объявляют драконовские санкции. Батька в белой рубашке Главнокомандующего. В Бресте. Принимает бой.
«А мы будем жить». Григорий Азаренок выделил главные моменты выступления Александра Лукашенко у Брестской крепости.
Мы не отступим, не сдадимся, не уйдем. Умираю, но не сдаюсь. И санкционный таранный удар опрокинут. 2023 год. 80 лет Хатыни. Молодежь пришла в это место. И благоустроила. Прикоснулась ладонями, глазами, сердцем к этой боли. И Батька с сыновьями воздает долг, оплакивает погибших и клянется: не простим, не предадим, не посрамим. Так и стало.
Лукашенко в Хатыни: «У фашизма нет человеческого лица, но есть имена. И мы их знаем».
2024 год – 80 лет освобождения нашей Родины. И вновь танки с крестами у наших границ. Бандеровцы подогнали артиллерию. Смотрели на нас в прицел. Но Батька сказал: вся мощь белорусской земли и белорусского неба обрушится на тех, кто посмеет ступить на нашу Родину. И на границе вместе с армией, внутренними войсками встали красноармейцы. Не посмели потомки фашистов лезть. Прошел парад. «Сталинские соколы», «Полонез» и «Искандер» проехали по столице. Народ встречал их овацией. Батька приветствовал освобождение.
Лукашенко: у нас только один учитель – наша история, история победителей. Подробности.
И вот год 80-летия. Великая Победа. Пасха. Но это не концерт. Это памятник. Это икона. Поющая, сияющая икона. На ней лики мучеников в горящей хате. На ней страдания детей, у которых выкачивают кровь. На ней воины, рвущиеся в атаку. Эта икона кровоточит. Но она и сияет.
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