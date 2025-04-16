В Минске для маломобильных ветеранов к 9 Мая проводят мини-парады под окном

Белорусы помнят и гордятся подвигами своих соотечественников, ценой тягот и лишений изгнавших коричневую чуму с нашей земли. 80 лет назад они шли фронтовыми дорогами, после – поднимали страну из руин и самоотверженно трудились на благо Родины, а сегодня – наш черед заботиться о благополучии поколения победителей, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Беларуси о ветеранах вспоминают не только в праздник, и в будни они окружены вниманием государства, общества, обеспечены всей необходимой помощью. Таким мнением поделились представители органов социальной защиты на пресс-конференции в Минске.

Ежедневно сотрудники соцслужб и волонтеры общественных объединений реагируют на запросы о помощи от ветеранов, помогают в решении бытовых вопросов, а главное, дарят им внимание и общение. Для граждан, проживающих в столице, Минским городским Советом депутатов предусмотрены дополнительные меры поддержки, в том числе надбавка к пенсии, выплаты на ремонт и возможность пользоваться услугами бесплатного транспорта. В праздничные дни всех ветеранов пригласят принять участие в торжествах по случаю Дня Победы, не обойдут стороной и маломобильных граждан, для них организуют персональные концерты с выездом на дом.

Ольга Василевская, заместитель председателя комитета по труду, занятости и социальной защите Минского городского исполнительного комитета:

Конечно, были очень приятные просьбы в части организации праздничных мероприятий. Сегодня традиционно в Минске у нас в рамках 9 Мая проходят такие поздравления, так называемые мини-парады под окном. Когда ветеран не может присутствовать сам на мероприятии, значит, с военным оркестром к нему приходят в гости, и вот под окном играет военный оркестр. Это очень приятно, и те улыбки ветеранов, которые, глядя на это мероприятие, вот их реакция, это очень дорогого стоит.