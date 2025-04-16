В Минске состоялся закрытый предпоказ фильма «Каруза»
Фильм о милосердии, надежде и преданности. В Минске состоялся закрытый предпоказ картины «Каруза». Для молодого российского режиссера Ивана Харатьяна лента – дебют в большом кино, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Основные события разворачиваются во время Великой Отечественной в пригороде Ленинграда. Но, как отмечают создатели, это кино не столько про войну, сколько про общечеловеческие ценности и удивительные качества, присущие животным.
Сюжет рассказывает о собаке, которая спасла от голодной смерти 16 человек. «Каруза» – собирательный образ братьев наших меньших, что наравне с людьми проявляли себя в тылу и на фронте. Добрую и поучительную картину рекомендуют к семейному просмотру. Что интересно, в создании фильма участвовала семейная династия.
В кинодебюте режиссера поддержал отец, народный артист России Дмитрий Харатьян. Актер сыграл роль уже взрослого мальчика Мити, который и был хозяином собаки. От лица героя Дмитрия Харатьяна уже спустя много лет и идет повествование о событиях военных лет. К слову, от отца режиссер Иван Харатьян и услышал впервые эту историю.
Иван Харатьян, режиссер картины «Каруза»:
Эту историю показал мне отец, и она откликнулась в моей душе, потому что это живая история. Отец не только снимался у меня, я советовался с ним, спрашивал о словах поддержки. Работать с ним для меня просто было счастьем, это было легко, беззаботно, он был в кадре, я – за кадром, но мы работали рука об руку.
Картина – плод совместной работы Беларуси и России. Большая часть сцен была снята в нашей стране, да и в составе рабочей группы практически все специалисты – белорусы. Основная часть съемок проходила в центре Минска, а также вблизи реки Ислочь. Четвероногого актера также удалось подобрать лишь в Беларуси. На больших экранах увидеть картину зрители Союзного государства смогут совсем скоро. Премьера состоится 24 апреля. Запланировано 85 сеансов в ведущих кинотеатрах Минска.