В Минске состоялся закрытый предпоказ фильма «Каруза»

Фильм о милосердии, надежде и преданности. В Минске состоялся закрытый предпоказ картины «Каруза». Для молодого российского режиссера Ивана Харатьяна лента – дебют в большом кино, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Основные события разворачиваются во время Великой Отечественной в пригороде Ленинграда. Но, как отмечают создатели, это кино не столько про войну, сколько про общечеловеческие ценности и удивительные качества, присущие животным.

Сюжет рассказывает о собаке, которая спасла от голодной смерти 16 человек. «Каруза» – собирательный образ братьев наших меньших, что наравне с людьми проявляли себя в тылу и на фронте. Добрую и поучительную картину рекомендуют к семейному просмотру. Что интересно, в создании фильма участвовала семейная династия.

В кинодебюте режиссера поддержал отец, народный артист России Дмитрий Харатьян. Актер сыграл роль уже взрослого мальчика Мити, который и был хозяином собаки. От лица героя Дмитрия Харатьяна уже спустя много лет и идет повествование о событиях военных лет. К слову, от отца режиссер Иван Харатьян и услышал впервые эту историю.