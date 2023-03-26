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Лунный календарь дачника на 27-31 марта. Когда от работ лучше отказаться?

26 марта 2023 16:40
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Самое время сверить садово-огородные планы с лунным календарем. Как планировать март? 27-28 марта не рекомендуются пересадка, пикирование растений, рассказали в программе «Плюс-минус». От полива и подкормки тоже лучше отказаться.  

Можно заняться посевом семян укропа, фенхеля, петрушки листовой, кресс-салата, кориандра. 29-30 марта календарь рекомендует посев семян белокочанной капусты, цветной, савойской, брокколи, кольраби для открытого грунта, а также посев огурцов для выращивания в теплице. А вот от применения ядохимикатов в эти дни лучше отказаться.

Лунный календарь дачника на 27-31 марта. Когда от работ лучше отказаться?-1

31 марта можно посеять в теплице салат листовой, базилик, фенхель. Подкармливать, поливать и проращивать семена не рекомендуется.

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# Растения и цветы # общество # Юлия Самусенко # Фотофакт

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