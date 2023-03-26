В Беларуси оценили ущерб от войны в золоте. Счёт идёт на тысячи тонн

Новости Беларуси. По оценкам специалистов, Беларусь пострадала во Второй мировой войне больше других стран Европы. В первую очередь речь, конечно, о человеческих жертвах. В той войне погибло не меньше 3 миллионов белорусов, хотя официальная статистика долгие годы называла другие цифры – 2,2 миллиона, 2,4. Но сейчас становится абсолютно понятно, что нам еще только предстоит узнать и осознать реальный масштаб трагедии, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Кроме колоссальных человеческих потерь, мы понесли и материальные убытки. До войны в столице было больше миллиона квадратных метров жилья, а после всего 250 тысяч. Город лежал в руинах, как и вся страна. Нашу экономику отбросили к уровню 1913 года, то есть на 30 лет назад. По последним подсчетам, общая сумма ущерба, причиненного нашей стране за годы Второй мировой, превышает 2 триллиона долларов, или 43 тысячи тонн золота. И это не считая похищенных культурных ценностей. Крест Ефросинии Полоцкой, уникальную коллекцию слуцких поясов не нашли до сих пор. Наши корреспонденты разбирались, что на самом деле стоит за этими подсчетами и почему в них по большому счету можно поставить знак бесконечность.

Здесь есть фрагменты обуви, где доставали буквально фрагменты пальчиков. Это детская обувь. Фрагменты пальчиков доставали, косточки.

Молчаливые экспонаты музея Генеральной прокуратуры о зверствах фашистов кричат без слов. 3 миллиона загубленных жизней. В ходе войны нацисты уничтожили 11 тысяч сел и деревень. Разрушили около 200 белорусских городов. В Германию буквально вагонами вывозили наше сырье, товары, а также культурные ценности. Весь масштаб трагедии невозможно осознать до сих пор.

Дмитрий Брылев, заместитель начальника управления Генеральной прокуратуры Беларуси:

При расследовании уголовного дела о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны, в послевоенное время Генеральная прокуратура установила, что размер ущерба, причиненного стране, гораздо больше, чем считалось ранее. К переоценке ущерба специалисты приступили в октябре 2021-го. Для этого создали специальную мобильную аналитическую группу, а за основу взяли отчет Чрезвычайной госкомиссии, которая в 40-х оценивала потери нашего народа в годы Великой Отечественной войны. Документов для изучения набралось на целый архив. Итог неокончательный – 2,3 триллиона долларов или 43 тысячи тонн золота.

Дина Соколовская, начальник отдела оценки государственного комитета по имуществу Беларуси:

В качестве универсального измери­теля мы выбрали золо­то. Посоветовались с Нацбанком, Центробанком Москвы, пообсуждали эту тему и с Министерством финансов, Национальным статистическим комитетом и пришли к выводу, что золото является наиболее универсальным инструментом инвестирования, поэтому есть смысл именно перевести этот весь ущерб в золото.

Какой могла бы быть Беларусь, если бы не война? Бобруйск. До начала войны этот город фактически был индустриальным сердцем Беларуси. По темпам промышленного роста занимал первое место в республике. Прогрессивный и амбициозный. В Бобруйске к тому времени уже построили гидролизный завод, процветали мебельная и кондитерская фабрики, стремительно развивалось машиностроение.

Инна Овсейчик, научный сотрудник Бобруйского краеведческого музея:

В 20-х годах уже был построен такой крупный завод, как деревообрабатывающий комбинат, крупнейший в Европе, который включал и свою электростанцию, и лесопильный цех, белодревный, фанерный, бочарню и так далее. То есть это по тем временам это был просто настоящий гигант с современным оборудованием. Но фашисты растоптала все, что так трепетно создавалось руками белорусов. Война откинула город на десятки лет назад. После бомбардировок Бобруйск пришлось восстанавливать практически заново.

Александр Конецкий, прокурор Бобруйска:

Были взорваны все крупные промышленные предприятия. Была уничтожена фабрика «Красный пищевик», были уничтожены деревообрабатывающий завод, гидролизный завод. Ущерб от немецко-фашистских захватчиков для жителей города является колоссальным.

Но если города и фабрики можно отстроить, то как возместить утраченное детство, погибших родителей? Всю жизнь Мария Мись задается этим вопросом. В войну она лишилась дома – его сожгли фашисты, матери – ее убили прямо в поле, и чуть не лишилась отца, который помогал партизанам.

Мария Мись, жительница агрогородка Докудово:

Немцы схватили отца, связали проволокой руки и с собаками погнали в комендатуру. И решалась судьба, на расстрел уже отца повели. Из тюрьмы фашистов он приехал седой, пробыл он там больше чем полмесяца, за такое короткое время и седой. И потом он пошел на фронт. Мария Мись вспоминает, что в этих местах на территории Лидского, Ивьевского, Щучинского и Вороновского районов бесчинствовали белополяки, в том числе из банды Куна. Об их преступлениях невозможно забыть до сих пор.

Яна Какунина, помощник прокурора Гродно:

Зимой 1944 года белополяками убиты Маркевич Иван и его брат Владимир. Их сестра Маркевич Лидия Николаевна, будучи допрошенной в качестве свидетеля, рассказывала, что в один из дней к ним в дом вошли бандиты, забрали с собой братьев и увели в соседний дом. Там над ними издевались, да так сильно, что все стены дома были забрызганы кровью. Спустя некоторое время Ивана и Владимира на глазах Лидии Николаевны расстреляли, а все имущество было разграблено.

Эти тяжелые двери приоткрывают завесу исторической тайны. Сейчас это часть музейной экспозиции. А в 30-е годы бронированный сейф хранил настоящие сокровища нации. В то время в Могилев планировали перенести столицу, а потому и ценности свозили в город. Собрание редких книг, коллекция икон, картины Айвазовского, Репина, Серова – это только малая часть того, что, казалось, надежно спрятано. Но в начале Великой Отечественной войны реликвии бесследно исчезли.

Александра Буракова, заместитель директора Могилевского областного краеведческого музея имени Е.Р. Романова:

Это, конечно, крест Ефросинии Полоцкой, утраченные в городе Могилеве в 1941 году. Но помимо креста были утрачены многие другие уникальные ценности, в том числе, например, четыре иконы Боровиковского, которые украшали когда-то знаменитый Иосифовский собор XVIII cтолетия в Могилеве.

Музей истории Могилева в постоянном поиске родных раритетов. Раньше его коллекция насчитывала более 300 тысяч экспонатов. До сих пор музейные фонды так и не удалось восстановить в прежнем объеме. Но преступления нацистов против культуры до конца еще не оценены.