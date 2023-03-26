Как прошёл митинг-реквием с Президентом в Хатыни? Собрали кадры памятного события

Новости Беларуси. 22 марта исполнилось 80 лет трагедии в Хатыни, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. В этот день в мемориальном комплексе прошли памятные мероприятия, в которых участвовал Президент. Но глава государства, как и простые белорусы, приходит в Хатынь не только по особым случаям или круглым датам. Побывать там должен каждый из нас. И не только для того чтобы знать свою историю, но и для того чтобы влиять на свое будущее.

Ведь сегодня наши национальные раны особенно рьяно посыпают солью желающие сместить акценты, переписать историю, тем самым создавая почву для размножения идей неонацизма. Но в Беларуси слишком хорошо знают, что такое война. Эти знания передаются нам на генном уровне.

И сейчас наша страна делает все, чтобы вновь не оказаться втянутой в кровавую авантюру, чтобы вновь не стать ареной для чужих и чуждых нам войн. Белорусам нужен мир и созидание, и просто физическую форму эта идея обрастает, когда звучит в таких местах, как Хатынь.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Ну, ваша оценка?

Алена Сырова, политический обозреватель:

Впечатляет до мурашек.

Александр Лукашенко:

Бойцы сталкиваются с войной. А мы же ее видели только в кино. Знаете, помпезность, героизм. Киношники всегда это пытаются так показать. А оказывается, эта война другая.

Александр Лукашенко:

Что касается наполнения, внешнего оформления и прочего – я не специалист, но оно впечатляет.