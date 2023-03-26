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Как прошёл митинг-реквием с Президентом в Хатыни? Собрали кадры памятного события

26 марта 2023 16:30
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Новости Беларуси. 22 марта исполнилось 80 лет трагедии в Хатыни, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. В этот день в мемориальном комплексе прошли памятные мероприятия, в которых участвовал Президент. Но глава государства, как и простые белорусы, приходит в Хатынь не только по особым случаям или круглым датам. Побывать там должен каждый из нас. И не только для того чтобы знать свою историю, но и для того чтобы влиять на свое будущее.  

Как прошёл митинг-реквием с Президентом в Хатыни? Собрали кадры памятного события-1

Как прошёл митинг-реквием с Президентом в Хатыни? Собрали кадры памятного события-3

Как прошёл митинг-реквием с Президентом в Хатыни? Собрали кадры памятного события-5

Ведь сегодня наши национальные раны особенно рьяно посыпают солью желающие сместить акценты, переписать историю, тем самым создавая почву для размножения идей неонацизма. Но в Беларуси слишком хорошо знают, что такое война. Эти знания передаются нам на генном уровне.

Как прошёл митинг-реквием с Президентом в Хатыни? Собрали кадры памятного события-8

Как прошёл митинг-реквием с Президентом в Хатыни? Собрали кадры памятного события-10

Как прошёл митинг-реквием с Президентом в Хатыни? Собрали кадры памятного события-12

И сейчас наша страна делает все, чтобы вновь не оказаться втянутой в кровавую авантюру, чтобы вновь не стать ареной для чужих и чуждых нам войн. Белорусам нужен мир и созидание, и просто физическую форму эта идея обрастает, когда звучит в таких местах, как Хатынь.  

Как прошёл митинг-реквием с Президентом в Хатыни? Собрали кадры памятного события-15

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Ну, ваша оценка?  

Как прошёл митинг-реквием с Президентом в Хатыни? Собрали кадры памятного события-18

Алена Сырова, политический обозреватель: 
Впечатляет до мурашек.   

Как прошёл митинг-реквием с Президентом в Хатыни? Собрали кадры памятного события-21

Александр Лукашенко:  
Бойцы сталкиваются с войной. А мы же ее видели только в кино. Знаете, помпезность, героизм. Киношники всегда это пытаются так показать. А оказывается, эта война другая.  

Как прошёл митинг-реквием с Президентом в Хатыни? Собрали кадры памятного события-24

Александр Лукашенко:  
Что касается наполнения, внешнего оформления и прочего – я не специалист, но оно впечатляет.  

Как прошёл митинг-реквием с Президентом в Хатыни? Собрали кадры памятного события-27

Как прошёл митинг-реквием с Президентом в Хатыни? Собрали кадры памятного события-29

Как прошёл митинг-реквием с Президентом в Хатыни? Собрали кадры памятного события-31

Подробности смотрите в видеоматериале

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Как прошёл митинг-реквием с Президентом в Хатыни? Собрали кадры памятного события-34

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# Великая Отечественная война # общество # Александр Лукашенко # Алена Сырова # Фотофакт

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