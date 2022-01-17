Азарёнок: «НАТО заходит – минус миллион человек в стране»

Что стало триггером мятежа в Казахстане? Как проявилась сила союза после этих событий? Как помог миротворческий контингент урегулировать ситуацию в стране? Эксперты вместе с ведущими ток-шоу «По существу» рассмотрели военно-политические события начала 2022 года, сделали анализ прошлого и прогноз на будущее. Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Скажите, у нас система нашей коллективной защиты, союзных государств, которые существуют, нуждается в какой-то реформе? Или мы посмотрели, что пример нашей работы в Казахстане совместный показал, что, может, что-то нужно по законодательству подправить? Например, как в России национальное законодательство превосходит международное, может, и нам такую историю сделать? Мы сейчас по Конституции живем как нейтральное государство, но уже в новой редакции и поправках, которые существуют, мы говорим о том, что с нашей территории не может быть нападения, но сам статус нейтральности уходит. Что-то надо менять?

Игорь Хлобукин, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Все эти события показали, во-первых, история повторяется, мы впервые за последние 30 лет показали странам НАТО, что мы способны и на решительные действия. Давайте вспомним Варшавский договор, ведь тогда в далеком 1968 году, когда войска были введены в Прагу, необходимо было показать, там другая ситуация, другие были политические аспекты. Это были союзнические действия. 240 000 союзнических войск, конечно, СССР был самой мощной группировкой, в течение нескольких дней практически вошли в Чехословакию. В основном поляки, венгры. Но очень много было советского контингента. При этом тогда охота на долгие годы, в том числе тягаться с восточными странами, странами СССР, странами, которые поддерживали коммунистические в том числе взгляды в Западной Европе, было понятно, что больше заходить туда с такими прообразами цветных революций совершенно не надо. Кирилл Казаков:

По сути, мы повторили 1945 год, когда танки доехали до Берлина, прошло 20 лет, мы показали еще раз. Мы каждый раз через 20 лет должны Европе и НАТО доказывать, что мы можем?