У всех сотрудников – видеорегистраторы. В ГУВД порекомендовали воздержаться от совершения провокаций на участках для голосования

Новости Беларуси. В эти дни сотрудники минской милиции несут службу в усиленном режиме и осуществляют охрану общественного порядка на участках, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Новости Беларуси. В эти дни сотрудники минской милиции несут службу в усиленном режиме и осуществляют охрану общественного порядка на участках, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
У всех правоохранителей – мобильные видеорегистраторы на случай каких-то провокаций или противоправных действий. Милиционеры готовы пресечь малейшие противоправные действия в адрес членов избирательных комиссий. Также в целях безопасности осуществлялся контрольно-пропускной режим и досмотр габаритной ручной клади.
Наталья Ганусевич, официальный представитель ГУВД Мингорисполкома:
Предусмотрен резерв сотрудников милиции, которые в случае совершения каких-либо противоправных действий будут незамедлительно на это реагировать. Кроме того, ГУВД Мингорисполкома напоминает, что, согласно действующему законодательству, призывы к участию в несанкционированных массовых мероприятиях и непосредственное участие в них незаконны. Организация и участие в противоправных деяниях может повлечь за собой как административную, так и уголовную ответственность.
К слову, на всех участках дежурили и медики. Усилен график работы приемных отделений.
Наталья Бохан, медицинская сестра процедурного кабинета:
Я из 2-й поликлиники. Сегодня, наверное, буду целый день. Все необходимое есть: измерить давление, температуру, если надо, экстренную помощь оказать.
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