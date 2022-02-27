У всех сотрудников – видеорегистраторы. В ГУВД порекомендовали воздержаться от совершения провокаций на участках для голосования

Новости Беларуси. В эти дни сотрудники минской милиции несут службу в усиленном режиме и осуществляют охрану общественного порядка на участках, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

У всех правоохранителей – мобильные видеорегистраторы на случай каких-то провокаций или противоправных действий. Милиционеры готовы пресечь малейшие противоправные действия в адрес членов избирательных комиссий. Также в целях безопасности осуществлялся контрольно-пропускной режим и досмотр габаритной ручной клади.

Наталья Ганусевич, официальный представитель ГУВД Мингорисполкома:

Предусмотрен резерв сотрудников милиции, которые в случае совершения каких-либо противоправных действий будут незамедлительно на это реагировать. Кроме того, ГУВД Мингорисполкома напоминает, что, согласно действующему законодательству, призывы к участию в несанкционированных массовых мероприятиях и непосредственное участие в них незаконны. Организация и участие в противоправных деяниях может повлечь за собой как административную, так и уголовную ответственность.