Обстрелы мирного Донецка, возрождение края, экономика Донбасса, сотрудничество с Беларусью. Белорусские корреспонденты побывали в Мариуполе, Мелитополе, Бердянске, Луганске, Донецке, на освобожденных территориях. На себе испытали, каково это, когда майданные перемены летят на головы мирных жителей и пообщались с людьми, которые там живут и которые не интересны западной пропаганде. Финальная серия проекта Григория Азаренка «Донбасский Дневник» в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Обстрелы Донецка каждый день. Ракеты – от Запада. Такие вот подарки от добрых демократов. Каждый день. В чем логика? Зачем? «Это психологическая составляющая». Басурин рассказал, почему ВСУ обстреливают Донецк – читать далее. Укронацистская власть не пользуется рациональным расчетом. Решение она принимает на основе инфернальных мотивов. Просто ненавидит. Ненавидит Донбасс, ненавидит этих людей, каждого человека, каждое здание, каждую могилу – все ненавидит. Мы в свою очередь тоже приготовили подарки, самые известные в Беларуси.

Это цитаты нашего Президента Александра Григорьевича Лукашенко. «Сила в правде, а правда на нашей стороне». Вам небольшой подарок, потому что правда за всеми нами. Спасибо вам огромное. Пушилин о Лукашенко: «Александр Григорьевич показал, как должен действовать руководитель, когда есть атака извне» – подробности. А тем временем на освобожденных территориях возвращают мир. Нацисты сделали все, чтобы в своей агонии унести с собой на тот свет как можно больше людей.

Григорий Азаренок, СТВ:

Древние укры, которые выкопали, как известно, Черное море, сделали все для жизни простых людей. Заминирован городской пляж. Сейчас русские военные занимаются разминированием. Военные умельцы изобрели специальную технику, чтобы разминировать мирный пляж.