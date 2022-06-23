Азарёнок на Донбассе: древние укры сделали всё для жизни простых людей. Сейчас русские военные занимаются разминированием
Обстрелы мирного Донецка, возрождение края, экономика Донбасса, сотрудничество с Беларусью. Белорусские корреспонденты побывали в Мариуполе, Мелитополе, Бердянске, Луганске, Донецке, на освобожденных территориях. На себе испытали, каково это, когда майданные перемены летят на головы мирных жителей и пообщались с людьми, которые там живут и которые не интересны западной пропаганде.
Финальная серия проекта Григория Азаренка «Донбасский Дневник» в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Обстрелы Донецка каждый день. Ракеты – от Запада. Такие вот подарки от добрых демократов. Каждый день. В чем логика? Зачем?
«Это психологическая составляющая». Басурин рассказал, почему ВСУ обстреливают Донецк – читать далее.
Укронацистская власть не пользуется рациональным расчетом. Решение она принимает на основе инфернальных мотивов. Просто ненавидит. Ненавидит Донбасс, ненавидит этих людей, каждого человека, каждое здание, каждую могилу – все ненавидит.
Мы в свою очередь тоже приготовили подарки, самые известные в Беларуси.
Это цитаты нашего Президента Александра Григорьевича Лукашенко. «Сила в правде, а правда на нашей стороне». Вам небольшой подарок, потому что правда за всеми нами. Спасибо вам огромное.
Пушилин о Лукашенко: «Александр Григорьевич показал, как должен действовать руководитель, когда есть атака извне» – подробности.
А тем временем на освобожденных территориях возвращают мир. Нацисты сделали все, чтобы в своей агонии унести с собой на тот свет как можно больше людей.
Григорий Азаренок, СТВ:
Древние укры, которые выкопали, как известно, Черное море, сделали все для жизни простых людей. Заминирован городской пляж. Сейчас русские военные занимаются разминированием.
Военные умельцы изобрели специальную технику, чтобы разминировать мирный пляж.
«Но главное про них я уже разгадал. Все они, проведшие здесь месяцы и годы, вышколенные бойцы без страха и упрека, стреляющие без рассуждений, на самом деле – ласковые дети. В каждом хлопал глазами ребенок, каждому однажды были обещаны тепло, защита, любовь навсегда, справедливость, верность. А потом ребенок пополз, пихая еще мягким лбом возникающие преграды, привстал, цепляясь за все подряд, побрел вдоль стеночки, ища равновесие, вдруг оттолкнулся. Оказалось, что можно стоять, держась за воздух, и решительно вышел на одиночную прямую – меж предметов, пороков, порывов, а обещанного все не давали. А разувериться в этом не было сил. Зачем тогда полз, шел, бежал, какой в том был смысл? Значит, надо было найти, вылепить, отстоять когда-то обещанное, не забыть в себе дитя, защитить его. Дитя хлопает глазами. Оно ждет чуда». Захар Прилепин «Некоторые не попадут в ад».
Читайте также:
«Такое ощущение, что на Минск присылали все бездушнее и бездушнее людей». Представитель ДНР в Минском переговорном процессе
«Серьёзный приток вынужденных переселенцев». Как на заводе Донбасса работают во время спецоперации в Украине?
«Свой выбор мы сделали очень давно». Военнослужаний ДНР о спецоперации в Украине