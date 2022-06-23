«Свой выбор мы сделали очень давно». Военнослужащий ДНР о спецоперации в Украине

Обстрелы мирного Донецка, возрождение края, экономика Донбасса, сотрудничество с Беларусью. Белорусские корреспонденты побывали в Мариуполе, Мелитополе, Бердянске, Луганске, Донецке, на освобожденных территориях. На себе испытали, каково это, когда майданные перемены летят на головы мирных жителей и пообщались с людьми, которые там живут и которые не интересны западной пропаганде.

Финальная серия проекта Григория Азаренка «Донбасский Дневник» в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Они защитят. Прикроют. Они надежные, они сильные, они вежливые.