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«Свой выбор мы сделали очень давно». Военнослужащий ДНР о спецоперации в Украине

23 июня 2022 19:50
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Обстрелы мирного Донецка, возрождение края, экономика Донбасса, сотрудничество с Беларусью. Белорусские корреспонденты побывали в Мариуполе, Мелитополе, Бердянске, Луганске, Донецке, на освобожденных территориях. На себе испытали, каково это, когда майданные перемены летят на головы мирных жителей и пообщались с людьми, которые там живут и которые не интересны западной пропаганде.

Финальная серия проекта Григория Азаренка «Донбасский Дневник» в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Они защитят. Прикроют. Они надежные, они сильные, они вежливые.

«Свой выбор мы сделали очень давно». Военнослужащий ДНР о спецоперации в Украине-1

Я являюсь военнослужащим Донецкой народной республики. Восемь лет мы находимся в непосредственной близости. Наши города страдают от ежедневных обстрелов украинских националистов. Гибнут не только мирные жители, под угрозой находится наше будущее. То, что здесь происходит, это наше право на самоопределение. И свой выбор мы сделали очень давно.

Азарёнок на Донбассе: древние укры сделали всё для жизни простых людей. Сейчас русские военные занимаются разминированием – подробнее здесь.

# Авторская журналистика на СТВ # общество # Григорий Азарёнок # Фотофакт

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