«Серьёзный приток вынужденных переселенцев». Как на заводе Донбасса работают во время спецоперации в Украине?
Обстрелы мирного Донецка, возрождение края, экономика Донбасса, сотрудничество с Беларусью. Белорусские корреспонденты побывали в Мариуполе, Мелитополе, Бердянске, Луганске, Донецке, на освобожденных территориях. На себе испытали, каково это, когда майданные перемены летят на головы мирных жителей и пообщались с людьми, которые там живут и которые не интересны западной пропаганде.
Финальная серия проекта Григория Азаренка «Донбасский Дневник» в программе Новости «24 часа» на СТВ.
А Донбасс работает.
Григорий Азаренок, СТВ:
Родина Стаханова трудится по-стахановски. Это предприятие украинские олигархи практически развалили. А как сейчас обстоят дела?
Евгений Юрченко, генеральный директор Южного горно-металлургического комплекса:
По рабочим в настоящее время цифра варьируется. Более 22 тысяч человек. Это в основном местные жители, но в последнее время пошел очень серьезный приток вынужденных переселенцев. Это прежде всего переселенцы с юга Донецкой республики, из Мариуполя приезжают к нам и металлурги, и коксохимики. Мы с удовольствием принимаем этих специалистов, потому что считаем, что основная нагрузка, которая ложится на наше предприятие, это в первую очередь социальная нагрузка.
К слову, алчевский металлургический завод давно и плотно сотрудничает с Беларусью. Так и будет.
Евгений Юрченко:
Белорусская продукция очень востребована на наших предприятиях. Самое востребованное – это машиностроение, БелАЗы работают на нашем крупнейшем предприятии, которое производит известняк, горнообогатительный комбинат перевозит весь известняк только автомобилями Беларуси.
– Когда начались санкции, Беларусь не подводила?
– Никаких вопросов нет. Это братский народ. Донбасс исторически находится рядом с Беларусью. Никаких противоречий не было. К нам приезжают специалисты, которые с удовольствием работают. Я уверен, что когда закончатся боевые действия, эти контакты будут только увеличиваться.
И вот что думает простой, так презираемый змагарами и укронацистами, народ. Его не обманешь.
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Как вы относитесь к тому, что происходит с 2014 года и в последний год в Украине, народных республиках?
Евгений Гармаш, рабочий Алчевского металлургического комбината:
Положительно к этому отношусь, потому что пора уже что-то менять. Тяжело нам было в это время. Я думаю, скоро все наладится. Если будет работа, будут деньги – как-то жить надо. Может, границы откроют, вообще будет хорошо.
– С начала специальной операции получше стало работать, жить?
– По зарплате лучше. Мы до этого практически не зарабатывали.
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