«Серьёзный приток вынужденных переселенцев». Как на заводе Донбасса работают во время спецоперации в Украине?

Обстрелы мирного Донецка, возрождение края, экономика Донбасса, сотрудничество с Беларусью. Белорусские корреспонденты побывали в Мариуполе, Мелитополе, Бердянске, Луганске, Донецке, на освобожденных территориях. На себе испытали, каково это, когда майданные перемены летят на головы мирных жителей и пообщались с людьми, которые там живут и которые не интересны западной пропаганде. Финальная серия проекта Григория Азаренка «Донбасский Дневник» в программе Новости «24 часа» на СТВ. А Донбасс работает.

Григорий Азаренок, СТВ:

Родина Стаханова трудится по-стахановски. Это предприятие украинские олигархи практически развалили. А как сейчас обстоят дела?

Евгений Юрченко, генеральный директор Южного горно-металлургического комплекса:

По рабочим в настоящее время цифра варьируется. Более 22 тысяч человек. Это в основном местные жители, но в последнее время пошел очень серьезный приток вынужденных переселенцев. Это прежде всего переселенцы с юга Донецкой республики, из Мариуполя приезжают к нам и металлурги, и коксохимики. Мы с удовольствием принимаем этих специалистов, потому что считаем, что основная нагрузка, которая ложится на наше предприятие, это в первую очередь социальная нагрузка.

К слову, алчевский металлургический завод давно и плотно сотрудничает с Беларусью. Так и будет. Евгений Юрченко:

Белорусская продукция очень востребована на наших предприятиях. Самое востребованное – это машиностроение, БелАЗы работают на нашем крупнейшем предприятии, которое производит известняк, горнообогатительный комбинат перевозит весь известняк только автомобилями Беларуси.

– Когда начались санкции, Беларусь не подводила?

– Никаких вопросов нет. Это братский народ. Донбасс исторически находится рядом с Беларусью. Никаких противоречий не было. К нам приезжают специалисты, которые с удовольствием работают. Я уверен, что когда закончатся боевые действия, эти контакты будут только увеличиваться.

И вот что думает простой, так презираемый змагарами и укронацистами, народ. Его не обманешь. Азарёнок на Донбассе: древние укры сделали всё для жизни простых людей. Сейчас русские военные занимаются разминированием – подробнее здесь. Как вы относитесь к тому, что происходит с 2014 года и в последний год в Украине, народных республиках?