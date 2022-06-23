«Такое ощущение, что на Минск присылали всё бездушнее и бездушнее людей». Представитель ДНР в Минском переговорном процессе

Обстрелы мирного Донецка, возрождение края, экономика Донбасса, сотрудничество с Беларусью. Белорусские корреспонденты побывали в Мариуполе, Мелитополе, Бердянске, Луганске, Донецке, на освобожденных территориях. На себе испытали, каково это, когда майданные перемены летят на головы мирных жителей и пообщались с людьми, которые там живут и которые не интересны западной пропаганде.

Дарья Морозова, представитель ДНР в Минском переговорном процессе:

Такое ощущение, что на Минск присылали все бездушнее и бездушнее людей, поскольку ты сидишь и официальным переговорщикам, тем более женщине, показываешь, что у нас погибла сегодня женщина, будучи на девятом месяце беременности, и ребенок в утробе погиб. Переговорщик отвечает на это, что, и слава богу, вы это заслужили, слава богу, что гибнут дети Донбасса. Это гуманитарная подгруппа. Как вы думаете, можно с такими людьми договариваться? Какие решения они привозят в Киев?