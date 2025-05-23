Глава Минобороны Литвы заявила, что НАТО напоминает «неблагополучную семью»

Ситуация в НАТО вышла из-под контроля. Еврочиновники уже в открытую обсуждают неспособность Альянса нарастить ранее установленные Трампом 5 % расходов от ВВП на оборону, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, по словам главы Минобороны Литвы, участники НАТО не смогли быстро и слаженно отреагировать на меняющуюся геополитическую обстановку. Она также выразила опасения по поводу бесконечных планов милитаризации ЕС. Последние зачастую предполагают скидывание бюджетных денег стран – участниц Евросоюза в общий котел. Политик выступила с весьма яркой аналогией на этот счет.

Довиле Шакалене, министр национальной обороны Литвы:

НАТО напоминает «неблагополучную семью», где каждый кричит и пытается переложить вину на другого. Пока все остальные страны занимались своей армией и экономикой, мы сидели на месте и полагались на США. Литва давно говорила, что ЕС нужно увеличить расходы на оборону, но, к сожалению, нас почти не слышали – очевидно, потому что в Европе царит хаос, а не единство.

Ожидается, что вопрос новых требований к уровню финансирования обороны будет согласован на июньском саммите НАТО. Но, судя по всему, в этот раз очередному плану обмундирования Евросоюза уже никто не поверит.