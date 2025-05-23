Сперва Румыния, затем – схватка за Польшу. Что изменит результат польских выборов – мнение политолога

Время авторской журналистики. Алексей Дзермант и его рубрика «Смыслы» на СТВ.

Алексей Дзермант, политолог:

Мы уже знаем итоги президентских выборов в Румынии и первого тура в Польше. В Румынии победил проевропейский либерал Никушор Дан, а в Польше за президентский пост будут сражаться Рафал Тшасковский и Кароль Навроцкий. Чем важны эти итоги для понимания происходящего в Европе? А тем, что они хорошо показывают ту схватку за Европу, которая сейчас разворачивается между Брюсселем и Вашингтоном. Для евробюрократов Румыния – стратегический плацдарм, а для Трампа – всего лишь второстепенные задворки. Если европейцам так нужен контроль над этой страной, то для чего? Для подготовки к войне на молдавско-приднестровском направлении против России. Чего боится ЕС в конфликте с Москвой? Конечно, не проигрыша Украины, хотя технически она уже проиграла – страна превращена в руину, потеряны значительные территории. Европейцы боятся поражения своей империи. Ведь даже фиксация временных границ по линии фронта для ЕС очень опасна, потому как там понимают, что вопрос и с Одессой, и с Приднестровьем, конечно, не будет закрыт – а это выход на Балканы, которые европейцы хотят окончательно превратить в свою провинцию.

Алексей Дзермант:

Поражение протрампистского кандидата Симеона на президентских выборах в Румынии говорит о том, что влияние Трампа в этом регионе ограничено. Представители ЕС, в особенности французы и немцы, сегодня могут делать там, что хотят, вплоть до откровенного попрания демократических процедур за которые они якобы так радели. Можно сказать, что в Молдове и Румынии были отработаны процедуры исключения из борьбы тех политиков, которые ставят под сомнение успешность евроинтеграции. Это происходит разными методами – через отмену результатов выборов и запрет на участие в них кандидатов, которые могут пересмотреть отношение к ЕС, через массовые фальсификации, где голосуют «мертвые души», а также огромное количество проживающих за рубежом, подсчет голосов которых совершенно непрозрачный. Трамписты потерпели в Румынии поражение, но они надеются на реванш в Польше, где с ними ассоциируется кандидат Кароль Навроцкий. Самый главный сюрприз первого тура президентских выборов в Польше заключается не в том, что во второй тур предсказуемо вышли Тшасковский и Навроцкий, а в том, что третье и четвертое место со значительным результатом заняли Славомир Менцен и Гжегож Браун.

Алексей Дзермант:

Некоторые комментаторы опрометчиво употребляют в отношении этих кандидатов термин «пророссийский», что в корне неверно. В Польше в принципе почти все кандидаты в той или иной степени антироссийские. Единственный кандидат, который на дебатах похвалил Путина – это Мацей Мацяк, получивший предпоследнее место с 0,19 %. Тех же, кого почему-то считают пророссийскими, более правильно называть антиукраинскими. Например, того же Брауна, выступающего под лозунгом «Стоп бандеризации Польши». Менцен и Браун – это, прежде всего, евроскептики справа, представляющие те растущие силы в польском обществе, от которых стоило бы ожидать не некой фантомной «пророссийскости» или «пробелорусскости», а просто более трезвого, прагматичного взгляда на отношения с соседями на востоке. Пока они не на первых позициях, но лед однозначно тронулся. И их результат будет влиять в целом на всю политическую систему Речи Посполитой, особенно, в случае определенных договоренностей с кандидатом Навроцким.