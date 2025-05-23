Сперва Румыния, затем – схватка за Польшу. Что изменит результат польских выборов – мнение политолога

Время авторской журналистики. Алексей Дзермант и его рубрика «Смыслы» на СТВ.
Время авторской журналистики. Алексей Дзермант и его рубрика «Смыслы» на СТВ.
Алексей Дзермант, политолог:
Мы уже знаем итоги президентских выборов в Румынии и первого тура в Польше. В Румынии победил проевропейский либерал Никушор Дан, а в Польше за президентский пост будут сражаться Рафал Тшасковский и Кароль Навроцкий. Чем важны эти итоги для понимания происходящего в Европе?
А тем, что они хорошо показывают ту схватку за Европу, которая сейчас разворачивается между Брюсселем и Вашингтоном. Для евробюрократов Румыния – стратегический плацдарм, а для Трампа – всего лишь второстепенные задворки. Если европейцам так нужен контроль над этой страной, то для чего? Для подготовки к войне на молдавско-приднестровском направлении против России.
Чего боится ЕС в конфликте с Москвой? Конечно, не проигрыша Украины, хотя технически она уже проиграла – страна превращена в руину, потеряны значительные территории. Европейцы боятся поражения своей империи. Ведь даже фиксация временных границ по линии фронта для ЕС очень опасна, потому как там понимают, что вопрос и с Одессой, и с Приднестровьем, конечно, не будет закрыт – а это выход на Балканы, которые европейцы хотят окончательно превратить в свою провинцию.
Алексей Дзермант:
Поражение протрампистского кандидата Симеона на президентских выборах в Румынии говорит о том, что влияние Трампа в этом регионе ограничено. Представители ЕС, в особенности французы и немцы, сегодня могут делать там, что хотят, вплоть до откровенного попрания демократических процедур за которые они якобы так радели.
Можно сказать, что в Молдове и Румынии были отработаны процедуры исключения из борьбы тех политиков, которые ставят под сомнение успешность евроинтеграции. Это происходит разными методами – через отмену результатов выборов и запрет на участие в них кандидатов, которые могут пересмотреть отношение к ЕС, через массовые фальсификации, где голосуют «мертвые души», а также огромное количество проживающих за рубежом, подсчет голосов которых совершенно непрозрачный.
Трамписты потерпели в Румынии поражение, но они надеются на реванш в Польше, где с ними ассоциируется кандидат Кароль Навроцкий. Самый главный сюрприз первого тура президентских выборов в Польше заключается не в том, что во второй тур предсказуемо вышли Тшасковский и Навроцкий, а в том, что третье и четвертое место со значительным результатом заняли Славомир Менцен и Гжегож Браун.
Алексей Дзермант:
Некоторые комментаторы опрометчиво употребляют в отношении этих кандидатов термин «пророссийский», что в корне неверно. В Польше в принципе почти все кандидаты в той или иной степени антироссийские. Единственный кандидат, который на дебатах похвалил Путина – это Мацей Мацяк, получивший предпоследнее место с 0,19 %.
Тех же, кого почему-то считают пророссийскими, более правильно называть антиукраинскими. Например, того же Брауна, выступающего под лозунгом «Стоп бандеризации Польши». Менцен и Браун – это, прежде всего, евроскептики справа, представляющие те растущие силы в польском обществе, от которых стоило бы ожидать не некой фантомной «пророссийскости» или «пробелорусскости», а просто более трезвого, прагматичного взгляда на отношения с соседями на востоке.
Пока они не на первых позициях, но лед однозначно тронулся. И их результат будет влиять в целом на всю политическую систему Речи Посполитой, особенно, в случае определенных договоренностей с кандидатом Навроцким.
Алексей Дзермант:
И такие договоренности возможны. Менцен и Браун объявили условия из нескольких пунктов, в случае согласия с которыми они могут поддержать одного из двух кандидатов во втором туре. И Кароль Навроцкий уже заявил о готовности подписать соглашение с Менценом. А там, среди прочего, должен содержаться запрет на отправку польских войск на Украину, отказ от поддержки участия Украины в НАТО и блокировку любых законов, навязываемых ЕС и ограничивающих суверенитет Польши.
Если это соглашение состоится и Навроцкий получит поддержку от Менцена, то это будет означать серьезные изменения в польской политике, которая все больше будет ориентироваться на Трампа и расходиться с линией Брюсселя. Поэтому схватка за Польшу будет серьезной. Тем более, что евробюрократы вдохновлены своим успехом в Румынии и они могут попытаться провернуть все то, что мы наблюдали там, не взирая ни на какие законы и заявления из США.
В этой связи возникает только один вопрос: а где в этой схватке собственно польские интересы? А вот с их защитой как раз проблемы, потому как если кандидаты на пост президента ориентируются прежде всего на поддержку и интересы внешних центров силы, то суверенитет и независимость Польши превращаются в ничем не подкрепленные лозунги.
Чтобы по-настоящему их обрести, Польша должна изменить всю политическую систему, которая сложилась за последние 30 лет. Сделать это будет крайне сложно, но вполне возможно, что мы наблюдаем начало этих драматических изменений.