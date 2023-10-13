Азарёнок: Лукашенко давно выступает как один из защитников русского народа, русского языка

Григорий Азаренок, СТВ:

Александр Лукашенко давно выступает как один из защитников русского народа, русского языка. Мы знаем, что когда был русский исход в 1990-е, он в том числе в Беларусь потоком шел. Люди из Средней Азии, когда там были гражданские войны, проблемы, националистические чистки и так далее, стремились люди в Беларусь. У меня, например, в Академии искусств преподавала бывшая председатель Союза кинематографистов Таджикистана Маргарита Наимовна Касымова, которая была вынуждена в 1990-е годы бежать оттуда. И сейчас, слава богу, поднимается эта тема на уровне руководителей, на уровне всех глав государств. Казалось: а к чему? Экономику надо обсуждать, логистику, транспорт, политику и так далее. Тем не менее Президент как ключевое поднимает этот вопрос. А вот сейчас: после демонстративного уничтожения 11 миллионов книг на русском служители хунты в Украине призвали к новому мракобесию. Заявил Тарас Кремень: «Никакого двуязычия в эфирах украинских телеканалов быть не должно». Жалкие потуги тех, кто еще «не вміє, не володіє мовою» – Арестович и так далее. Вот их теперь тоже будут клеймить. Дальше нацизм, дальше дискриминации и так далее. Ростки этому есть в разных странах СНГ. Александр Лукашенко призвал немедленно встать на защиту русского языка, чтобы передать его нашим потомкам.

Андрей Лазуткин, политолог:

Смотрите, Григорий, как красиво разыграли. То есть предлагает Казахстан, публично обсуждает Беларусь, а в интересах это российских. То есть Россия показывает: не от нас это идет. Наши союзники предлагают такую инициативу по русскому языку. И для Казахстана это важно, потому что мы смотрим с нашей, белорусской точки зрения: что вот есть российско-белорусские проблемы, которые все время пытаются раскачивать. Там проблем между Казахстаном и Россией гораздо больше. Там все время напирают: там националисты, надо их подавить, это плохой союзник, посмотрите, как себя ведет Токаев и прочее. Это критика, которая должна быть погашена внутри России. Потому что без этого мы не сможем выстроить ни ОДКБ, ни ЕАЭС, если будет такое недоверие к союзнику. Хотя я считаю, что в принципе и Казахстан себя мог показать чуть больше в плане СВО. Но все равно это страна, которая не отказалась от союза с Россией, которая нас чем может, тем поддерживает. И надо очень аккуратно сегодня действовать хотя бы в этих в национальных вопросах.

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