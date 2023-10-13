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Владимир Кухарев вручил 29 минчанкам орден Матери

13 октября 2023 15:45
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Новости Беларуси. 29 минчанок удостоены ордена Матери. Торжественная церемония прошла в городском Дворце культуры, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Владимир Кухарев вручил 29 минчанкам орден Матери-1

Высокие государственные награды женщинам вручил председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев. Орден Матери получили минчанки, родившие или воспитавшие пять и более детей. Это представительницы различных профессий. Среди них есть экономисты, предприниматели, врачи, бухгалтеры и воспитатели. Всего в семьях награжденных женщин воспитываются 148 детей. А одна из них – мама семерых.

Владимир Кухарев вручил 29 минчанкам орден Матери-4

Елена Булай:
Быть мамой очень весело, непредсказуемо. Каждый день наполнен новыми эмоциями, разными ситуациями: сложными, легкими, веселыми и грустными.

Владимир Кухарев вручил 29 минчанкам орден Матери-7

Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома:
Конечно же, государство очень много делает, чтобы поддерживать многодетные семьи. Это и вопрос обеспечения жильем, финансовая поддержка, и просто добрым словом поддержать человека, наверное, очень приятно. Сегодня вручают награды, которые говорят о том, что эти люди достойны.

Владимир Кухарев вручил 29 минчанкам орден Матери-10

Орден Матери вручается с 1996 года. За это время высокую государственную награду получили 1 040 минчанок.

# Госнаграды # общество # Владимир Кухарев # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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