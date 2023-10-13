Владимир Кухарев вручил 29 минчанкам орден Матери

Новости Беларуси. 29 минчанок удостоены ордена Матери. Торжественная церемония прошла в городском Дворце культуры, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Высокие государственные награды женщинам вручил председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев. Орден Матери получили минчанки, родившие или воспитавшие пять и более детей. Это представительницы различных профессий. Среди них есть экономисты, предприниматели, врачи, бухгалтеры и воспитатели. Всего в семьях награжденных женщин воспитываются 148 детей. А одна из них – мама семерых.

Елена Булай:

Быть мамой очень весело, непредсказуемо. Каждый день наполнен новыми эмоциями, разными ситуациями: сложными, легкими, веселыми и грустными.

Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома:

Конечно же, государство очень много делает, чтобы поддерживать многодетные семьи. Это и вопрос обеспечения жильем, финансовая поддержка, и просто добрым словом поддержать человека, наверное, очень приятно. Сегодня вручают награды, которые говорят о том, что эти люди достойны.