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Минск и Псковская область обсудили сотрудничество в сфере образовательного туризма

13 октября 2023 14:42
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Минск и Псковская область будут развивать сотрудничество в сфере образования, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Минск и Псковская область обсудили сотрудничество в сфере образовательного туризма-1

С делегацией из российского региона встретился заместитель председателя Мингорисполкома Артем Цуран. На обсуждении – различные направления в социальной сфере. Интерес к образовательному туризму, обмену педагогическими делегациями. В перспективе совместная подготовка инженеров, педагогов, медиков в университетах Беларуси и российского региона.

Минск и Псковская область обсудили сотрудничество в сфере образовательного туризма-4

Вера Емельянова, первый заместитель губернатора Псковской области (Россия):
Обсуждаем перспективы в области образовательного туризма, в сфере потенциальных наших проектов, направленных на патриотическое воспитание, работу с молодежью. Предстоящий год – год освобождения наших стран, победа над фашизмом. И для нас чрезвычайно важно рассказать правду наших людям, рассказать все, что происходило, нашим детям. Для этого есть ресурсы, есть большое желание. Мы испытываем огромную радость от нашего сотрудничества.

Минск и Псковская область обсудили сотрудничество в сфере образовательного туризма-7

Артем Цуран, заместитель председателя Мингорисполкома:
Псковская область, конечно, прежде всего славится историческим наследием: могила Александр Сергеевича Пушкина и места, где он неоднократно бывал и описывал, древние замки, которые сохранились до сих пор практически в своем первозданном виде. Обмен в части образовательного туризма будет очень хорошо воспринят и учащимися Минска.

Минск и Псковская область обсудили сотрудничество в сфере образовательного туризма-10

Развиваются и другие направления. Наша страна поставляет в регион сельскохозяйственную и пассажирскую технику. А в южных районах Псковской области производят комплектующие для БелАЗов. Приглашают белорусов и в путешествие по России. Запущено прямое авиасообщение.

# Беларусь-Россия # общество # Артем Цуран # Вера Емельянова # Фотофакт

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