Минск и Псковская область обсудили сотрудничество в сфере образовательного туризма

Минск и Псковская область будут развивать сотрудничество в сфере образования, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

С делегацией из российского региона встретился заместитель председателя Мингорисполкома Артем Цуран. На обсуждении – различные направления в социальной сфере. Интерес к образовательному туризму, обмену педагогическими делегациями. В перспективе совместная подготовка инженеров, педагогов, медиков в университетах Беларуси и российского региона.

Вера Емельянова, первый заместитель губернатора Псковской области (Россия):

Обсуждаем перспективы в области образовательного туризма, в сфере потенциальных наших проектов, направленных на патриотическое воспитание, работу с молодежью. Предстоящий год – год освобождения наших стран, победа над фашизмом. И для нас чрезвычайно важно рассказать правду наших людям, рассказать все, что происходило, нашим детям. Для этого есть ресурсы, есть большое желание. Мы испытываем огромную радость от нашего сотрудничества.

Артем Цуран, заместитель председателя Мингорисполкома:

Псковская область, конечно, прежде всего славится историческим наследием: могила Александр Сергеевича Пушкина и места, где он неоднократно бывал и описывал, древние замки, которые сохранились до сих пор практически в своем первозданном виде. Обмен в части образовательного туризма будет очень хорошо воспринят и учащимися Минска.