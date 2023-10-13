«Товарооборот в 1,5 млрд долларов». Представители Минской области и Китая обсудили новые проекты

Новый резидент «Великого камня» будет заниматься биотехнологиями в медицине. Всего в 2023 году в парк пришло 12 компаний из Китая, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Об этом сообщили в Миноблисполкоме, где состоялась встреча руководства Минской области с делегацией собрания народных представителей и бизнесменов провинции Гуандун. Среди взаимных интересов – машиностроение, солнечная энергетика, агропромышленный комплекс. А именно IT в земледелии. Кроме того, у провинции Гуандун есть предложения по инвестициям, электронной торговле, образованию и туризму.

Е Чжэньцинь, заместитель председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей провинции Гуандун (КНР):

Гуандун – это провинция инноваций. И мы в передовых технологиях и ноу-хау уже 6 лет среди лидеров Китая. Мы видели, как работает индустриальный парк «Великий камень» – это универсальная площадка с развитой инфраструктурой. И мы будем стимулировать наших бизнесменов, чтобы они стали его резидентами.

Денис Курленко, заместитель председателя Миноблисполкома:

Мы уже за 8 месяцев (Минская область с Китайской Народной Республикой) имеем товарооборот в 1,5 миллиарда долларов, более 104 %. Поэтому мы движемся здесь поступательно. Слуцкий сыродельный завод также готов к различным взаимоотношениям с потенциальными китайскими партнерами.