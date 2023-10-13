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«Товарооборот в 1,5 млрд долларов». Представители Минской области и Китая обсудили новые проекты

13 октября 2023 15:58
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Новый резидент «Великого камня» будет заниматься биотехнологиями в медицине. Всего в 2023 году в парк пришло 12 компаний из Китая, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

«Товарооборот в 1,5 млрд долларов». Представители Минской области и Китая обсудили новые проекты-1

Об этом сообщили в Миноблисполкоме, где состоялась встреча руководства Минской области с делегацией собрания народных представителей и бизнесменов провинции Гуандун. Среди взаимных интересов – машиностроение, солнечная энергетика, агропромышленный комплекс. А именно IT в земледелии. Кроме того, у провинции Гуандун есть предложения по инвестициям, электронной торговле, образованию и туризму.

«Товарооборот в 1,5 млрд долларов». Представители Минской области и Китая обсудили новые проекты-4

Е Чжэньцинь, заместитель председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей провинции Гуандун (КНР):
Гуандун это провинция инноваций. И мы в передовых технологиях и ноу-хау уже 6 лет среди лидеров Китая. Мы видели, как работает индустриальный парк «Великий камень» это универсальная площадка с развитой инфраструктурой. И мы будем стимулировать наших бизнесменов, чтобы они стали его резидентами.

«Товарооборот в 1,5 млрд долларов». Представители Минской области и Китая обсудили новые проекты-7

Денис Курленко, заместитель председателя Миноблисполкома:
Мы уже за 8 месяцев (Минская область с Китайской Народной Республикой) имеем товарооборот в 1,5 миллиарда долларов, более 104 %. Поэтому мы движемся здесь поступательно. Слуцкий сыродельный завод также готов к различным взаимоотношениям с потенциальными китайскими партнерами.

«Товарооборот в 1,5 млрд долларов». Представители Минской области и Китая обсудили новые проекты-10

У гостей из Поднебесной плотный график. Помимо Слуцкого сыродельного комбината, делегация из провинции Гуандун посетит историко-культурный комплекс в Несвиже.

# Беларусь-Китай # общество # Денис Курленко # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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