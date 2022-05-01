Азарёнок: «Либерализм, демократия, все эти парламенты и партии, все эти спекуляции и банки, всё это не просто дрянь. Это старьё»

Новости Беларуси. Беларусь сохраняет традицию Праздника труда. И это не только дань прошлому, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Наша история, то, за что боролись наши предки – все это вдохновляет нас, дает энергию и силы для строительства современной Беларуси и защиты от нынешних врагов. А если присмотреться внимательнее, то и враги-то все те же. Первомайское «Ура» в авторской рубрике «Паноптикум» Григория Азаренка и Алены Дзиодзиной.

Григорий Азаренок, СТВ:

Доброго вечера, товарищи. Ваши родители да деды любили этот праздник. Очень любили. И знаете, это повод не только шашлычки на дачке пожарить. Тут и призадуматься нам сегодняшним можно. Ведь бивали мы паноптикум в свое время, крепко бивали. Для начала покажу вам змагара.

– Как дела? У нас тут бчбшник образовался.

– […].

– Ты в прямом эфире.

– Да, […] гнобить всех подряд.

– Миш, ты кем работаешь?

– Я работаю никем. Григорий Азаренок:

Никчемное, жалкое, мелкое, бессмысленное, глупое существо. Его хватает только на то, чтобы нажраться и проблевать мерзости про нашего Президента. А главное – нигде не работает. Он просто не знает, что это такое. Не умеет. Не любит. Не понимает. Не чувствует радости труда. Кто восстал против нашей Родины в 2020-м? Они сами это называют буржуазной революцией. Повел их в бой, устилая дорогу банкнотами, жирный глупый пингвин, спекулянт, жалкий процентщик. Банкир. Говорят, в офисе Газпромбанка нельзя было стоять у лифта, когда он привозил свою тушу на работу – так он людишек презирал. Говорил – мы МАЗ с МТЗ продадим, а работяги в IT пойдут. Ну и дети работяг, силовики, показали этим оборзевшим IT твою маковку. А и правда, посмотрите без интернетных прикрас. С одной стороны были лавочники, торговцы, мелкие буржуйчики, кафешантан, богема, проститутки, бабки, ананасы в шампанском, флейта, ссудный процентик, короткие джинсики без носков и грязные пиджачки в туповатых шапках, голубые и розовые, стриптизерши и бездарные творцы, сплошной декаданс. И заграница им поможет, и вся Европка с ними, ну прямо Антанта целая. А с другой стороны – наши ребята. Дети работяг и крестьян. Крепко и ладно сделанные, белозубые и твердые. И они сказали всей этой шелупони.

Эх яблочко, да не докотится, а буржуйская власть не воротится. А буржуйская власть не воротится! Григорий Азаренок:

Точно так же Христос из храма выгнал оборзевших торговцев. Ибо грязным бабкам нечего делать возле святыни. И не будет в нашем Христовом государстве править золотой телец. Не тот расклад, не та пора. Ведь кто правит сейчас на Западе? Вы видели бомжарское парижское метро? Вы видели эти вонючие узкие улочки? Вы видели этот грязный, мелкий, ущербный мирок? Давно там нет рыцарей и исповедников. Там победила сплошная Венеция. Торговля, яд и кинжал. Шекспировские Яго и Шейлок взялись за руки и повязали все страны. И нет того преступления, на которое не пойдут ссудный процент и капитал ради 300 % прибыли. Надо – загонят все народы по квартирам и обогатят фармацевтов, надо – снова всех выпустят, чтобы обогатить еще каких монополистов. Надо рынок сбыта оружия – Украину воевать заставят. Only бизнес, ничего личного. Кстати, украинцы, братцы-кролики, вы вроде бы на Майдане против коррупции стояли? Помните, было такое? Ну как? Самим не смешно теперь? Было бы смешно, если бы не было так грустно. Вы все эти годы загибались от нищеты, а порошенки и коломойские острова арендовали. На пару неделек, отдохнуть так сказать.

Григорий Азаренок:

Капитализм – изначальное зло. А в нынешнем виде, в виде посткапитализма, это уже абсолютное зло. Тупые шрайбманы и чахлые вам не расскажут, к чему ведут нынешние хозяева денег. А вы почитайте их реальных идеологов, типа Клауса Шваба. Директор-распорядитель давосского экономического форума, между прочим, а не какой-то там конспиролог. Вместо человека-потребителя им теперь нужен человек послушный, человек-абсолютный раб, чипированный, генномодифицированный гуманоид. Которым они будут управлять не манипуляциями, рекламой и прочими прелестями рынка, а попроще. Непослушный ты, Достоевского почитываешь, ну так отключаем в его чипе все финансы. Сиди с голой задницей и читай Достоевского. А если ты замыслил что дурное, то мы и вовсе чип отключим, сдохнешь, как собака под забором, никто и не заметит. Вот такой он, нонешний-то капитализм. Люди, а вы думаете, все просто так? Думаете, просто так вас бесплатно лечат? Просто так все эти санатории? Просто так пять чернобыльских программ? Просто так вы едите каждый день самые лучшие в мире продукты? Просто так трехлетние декретные? Просто так отпуска имеете, просто так у нас дороги отличные, просто так это все, с неба упало? Нет, это наш Президент в 1990-е буржуйчиков порастрес. Прижал к ногтю олигархат, вдарил по нему беспощадно, и все отдал народу. Через производства и стройки, через гигантские проекты и трудовые победы. Вот о чем бы подумать всем на майских шашлыках.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Страшная буча разгорелась в Верховном Совете по поводу назначений финансовой сферы. Банкиров и так далее. Наверное, нет необходимости вам рассказывать о том, что сегодня представляет наша банковская система. Мы сегодня 500 миллиардов ищем денег, чтобы вам заплатить зарплату, а в прошлом году прибыль банков составила триллион 200 миллиардов рублей. Так, Тамара Дмитриевна [Тамара Дмитриевна Винникова, председатель Совета Национального банка РБ с 1996 по 1997 годы – прим. ред.]? В банковской сфере осталось триллион 200 миллиардов рублей. Три раза можно покрыть задолженность нынешнюю, на сегодня, по заработной плате. Так больше того! Они же съели на 200 миллиардов больше, чем получили. Я что, спокойно должен был взирать на это и смотреть на Богданкевича и иже с ними? Да нет, приняты самые серьезные и жесткие меры. Это народные деньги. Они будут выполнять мое поручение, они будут работать в интересах его величества народа. Там будет государственный капитал в уставном фонде, и тогда 1,5 триллиона рубликов, которые они получили в прошлом году, будут направлены туда, куда я скажу, а не туда, куда жулики прикажут. Григорий Азаренок:

А не нравится – пожалуйста. Досвидос. Езжайте туда, где живут по заветам МВФ. Сначала обдерут налогами, потом изобьют за то, что без маски, потом, если не убьют бандиты, умрешь на войне. Хайли лайкли [от англ. highly likely – «с высокой долей вероятности» – прим. ред.], Европу твою дери. Алена Дзиодзина: «Развитие страны – это всегда труд многих людей на благо своего государства». Читайте здесь.