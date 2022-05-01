Время активных посадок в огороде. Чем заняться дачнику в начале мая?

Май – это месяц, когда можно по-настоящему насладиться работой в саду и огороде. Ведь умеренно теплая погода располагает, а цветущие сады дарят ту самую необходимую порцию вдохновения, рассказали в программе «Плюс-минус» . А еще май – это время интенсивного посева и посадки овощных и декоративных культур.

Если поздняя весна помешала вам посадить овощные культуры в конце апреля, передвиньте график их посадки на май. Ну а в случае теплого апреля вы, конечно, эту работу сделали в прошлом месяце, и сейчас останется прорвать загущенные всходы лука, салата и других зеленных культур. Возможно, у вас уже поспели ранний редис, щавель, зеленый салат, укроп и лук. То-то радости!

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