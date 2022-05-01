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Время активных посадок в огороде. Чем заняться дачнику в начале мая?

01 мая 2022 15:54
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Май – это месяц, когда можно по-настоящему насладиться работой в саду и огороде. Ведь умеренно теплая погода располагает, а цветущие сады дарят ту самую необходимую порцию вдохновения, рассказали в программе «Плюс-минус». А еще май – это время интенсивного посева и посадки овощных и декоративных культур.

Время активных посадок в огороде. Чем заняться дачнику в начале мая?-1

Если поздняя весна помешала вам посадить овощные культуры в конце апреля, передвиньте график их посадки на май. Ну а в случае теплого апреля вы, конечно, эту работу сделали в прошлом месяце, и сейчас останется прорвать загущенные всходы лука, салата и других зеленных культур. Возможно, у вас уже поспели ранний редис, щавель, зеленый салат, укроп и лук. То-то радости!

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# Растения и цветы # общество # Ольга Войтенкова # Фотофакт

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