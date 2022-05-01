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Какие приметы связаны с цветением черёмухи и что предвещает молния при грозе в начале мая?

01 мая 2022 15:39
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Приметы, которые предки собирали веками, и в наши дни работают как часы. 1 мая – день Еремея Запрягальника. Непогода в этот день сулит суровую и голодную будущую зиму, рассказали в программе «Плюс-минус». На Еремея погоже – уборка хлеба пригожа. Рожь любит хоть на часок, да в песок (то есть в сухую землю).  

2 мая – Иоанн Ветхопещерник. Дождливый пасмурный день предвещал сухой июнь. Если зайцы до сих пор не сменили «одежду», нужно готовиться к продолжительным холодам.  

Какие приметы связаны с цветением черёмухи и что предвещает молния при грозе в начале мая?-1

3 мая – день Федора. Молния блеснула после дождя без грома – к ясной погоде. Если появилась двойная или тройная радуга, то до конца дня погода улучшится, но в скором времени пройдут обильные дожди.  

4 мая – день Прокла. Чем раньше начнет цвести черемуха, тем теплее будет лето. В период ее цветения обычно стоит прохладная погода. Черемуха начала цвести – жди очень жаркого и засушливого лета. Если к этому дню на березе уже крупный лист – к урожаю зерновых.  

5 мая – Луков день. В этот день лук посадишь – уродится хорошо. Кукушка кукует долго и громко – к теплой погоде. Если с утра ясно, можно приступать к посевам, если облачно и дождливо, нужно еще немного подождать.  

Какие приметы связаны с цветением черёмухи и что предвещает молния при грозе в начале мая?-4

6 мая – Егорий Вешний, праздник пастухов. Егория почитают как покровителя полей. В этот день проводили освящение полей. Родниковая вода, роса, выпавшая на Егория, обладала особыми целительными свойствами, исцеляла безнадежно больных. Егорий теплый – Никола (22 мая) с травой. Дождливый Егорий – к неурожаю зерновых.  

7 мая – Евсеев день. Много комаров – к богатому урожаю зерновых и бобовых. Если вечерняя заря желтая, то дождя не будет.  

Потеплеет до +18°С, дожди возможны в конце недели. Синоптики рассказали о погоде на начало мая.

# Погода # общество # Ольга Войтенкова # Фотофакт

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