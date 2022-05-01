Какие приметы связаны с цветением черёмухи и что предвещает молния при грозе в начале мая?

Приметы, которые предки собирали веками, и в наши дни работают как часы. 1 мая – день Еремея Запрягальника. Непогода в этот день сулит суровую и голодную будущую зиму, рассказали в программе «Плюс-минус». На Еремея погоже – уборка хлеба пригожа. Рожь любит хоть на часок, да в песок (то есть в сухую землю). 2 мая – Иоанн Ветхопещерник. Дождливый пасмурный день предвещал сухой июнь. Если зайцы до сих пор не сменили «одежду», нужно готовиться к продолжительным холодам.

3 мая – день Федора. Молния блеснула после дождя без грома – к ясной погоде. Если появилась двойная или тройная радуга, то до конца дня погода улучшится, но в скором времени пройдут обильные дожди. 4 мая – день Прокла. Чем раньше начнет цвести черемуха, тем теплее будет лето. В период ее цветения обычно стоит прохладная погода. Черемуха начала цвести – жди очень жаркого и засушливого лета. Если к этому дню на березе уже крупный лист – к урожаю зерновых. 5 мая – Луков день. В этот день лук посадишь – уродится хорошо. Кукушка кукует долго и громко – к теплой погоде. Если с утра ясно, можно приступать к посевам, если облачно и дождливо, нужно еще немного подождать.