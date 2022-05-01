Алёна Дзиодзина: «Развитие страны – это всегда труд многих людей на благо своего государства»

Новости Беларуси. Беларусь сохраняет традицию Праздника труда. И это не только дань прошлому, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Наша история, то, за что боролись наши предки – все это вдохновляет нас, дает энергию и силы для строительства современной Беларуси и защиты от нынешних врагов. А если присмотреться внимательнее, то и враги-то все те же. Первомайское «Ура» в авторской рубрике «Паноптикум» Григория Азаренка и Алены Дзиодзиной.

Алена Дзиодзина, психолог:

Как бы ни называлась экономическая модель, развитие страны – это всегда труд многих людей на благо своего государства. И, как правило, труд сплоченный, где каждый заинтересован в том, чтобы не только ему, но и его стране было хорошо. В условиях здоровой конкуренции и при справедливом подходе к финансовому поощрению трудящихся люди сообща ведут страну по пути развития. Но именно дух жесткой конкуренции и вознаграждение за работу становятся испытанием, которое не все могут выдержать. Ведь при капитализме каждый сам за себя и никого не заботит, как поддержать жизнь всего населения на определенном уровне. Спасение утопающих становится делом рук самих утопающих. Так многие постсоветские страны предпочли свободу капитализма, но, получив ее, оказались к ней совсем не готовы и потянули людей на дно.

Алена Дзиодзина:

Государство же, где предпочтителен коллективный и сплоченный труд, наоборот, берет на себя часть ответственности, чтобы всех поддержать. И трудности выживания в народе уже не полыхают настолько остро. Поскольку не ложатся только на плечи народа. Сам по себе капитализм как система не хорош и не плох. Но, как и любая форма жизни, имеет для человека свои соблазны. Поэтому, оказавшись в не тех руках, становится не источником благ для страны и народа, а способствует скорее деградации государства. Так происходит, когда в умах людей не хватает общей для всех мотивации. Патриотической. Согласно которой они бы трудились, объединяя усилия для развития всей страны. Беда современного капитализма в том, что там люди приходят в этот мир завоевывать. И каждый живет исключительно ради собственных интересов. Нередко в ущерб своей стране и всем остальным. Тогда экономическое развитие страны и уровень жизни народа в общем и целом оставляют желать лучшего.