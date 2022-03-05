Азарёнок: либералистические ценности – это вывезенные накануне введения санкций в Европу миллиарды русских денег

Запад продолжает давить по всем фронтам, вводить санкции и ограничения. Однако расстроить это может только узкую прослойку оторванных от народа людей, чьим смыслом жизни стало одно лишь потребление. Большинство же белорусов предпочитают жить по нашей идеологии, которая выработалась в ходе подготовки к новой Конституции. 4 марта масштабная кампания завершилась. Президент своей подписью зафиксировал итоги референдума, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Григорий Азаренок, политический обозреватель:

Вот это патриотическое воспитание. Молодые девчонки. Из Донбасса. А они 8 лет не Twitter читали, «нюдсы» не постили, «инстик» не листали, «фейсбучек» не грузили. Они читали карты бомбоубежищ, считали убитых и раненых, они смотрели на «Грады» и «Точки-У», которые колошматили по их домам. Теперь эти пушки разворачиваются и целят прямо в звериную свастику. Всех – к Бандере.

Ложь не есть правда, а истина всегда одна. Меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики 2.0», здравствуйте.

Вчера состоялось историческое событие. Во Дворец Независимости со всех регионов прибыли люди. Президентская гвардия. Жизнью битые-перебитые и молодые, прекрасные женщины и суровые мужчины в погонах и без. Но все – служители. Служители Родине.

Вышел Президент. И своей подписью зафиксировал Решение республиканского референдума. Беларусь принимает новую Конституцию. Что это значит? Мне очень понравилась одна фраза главнокомандующего. «Наши принципы: суверенитет, сохранение исторической памяти, патриотизм, защита традиционной семьи как союза женщины и мужчины и многое другое. Да, названные нормы не вписываются в ультрамодные правовые тенденции глобальной либералистической идеологии. Но это наш путь, наш цивилизационный и моральный выбор».

Что такое либералистические ценности? Это мерзкая до рвоты Собчачка, которая должна умывать раны русским солдатам за все те подлости, которые она натворила в своей греховодной жизни, а она печалиться, что в России больше не будет сумок Dior, Gucci, Louis Vuitton и прочей дряни.

Либералистические ценности – это вывезенные накануне введения санкций в Европу миллиарды русских денег. Туда – в подвалы Лондона. Русский народ вновь ограбили, уже который раз за столетия. Но они все вернут.