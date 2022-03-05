Азарёнок: либералистические ценности – это вывезенные накануне введения санкций в Европу миллиарды русских денег
Запад продолжает давить по всем фронтам, вводить санкции и ограничения. Однако расстроить это может только узкую прослойку оторванных от народа людей, чьим смыслом жизни стало одно лишь потребление. Большинство же белорусов предпочитают жить по нашей идеологии, которая выработалась в ходе подготовки к новой Конституции. 4 марта масштабная кампания завершилась. Президент своей подписью зафиксировал итоги референдума, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Каково значение этого события и как нам противостоять западной цивилизации? «Тайные пружины политики 2.0».
Григорий Азаренок, политический обозреватель:
Вот это патриотическое воспитание. Молодые девчонки. Из Донбасса. А они 8 лет не Twitter читали, «нюдсы» не постили, «инстик» не листали, «фейсбучек» не грузили. Они читали карты бомбоубежищ, считали убитых и раненых, они смотрели на «Грады» и «Точки-У», которые колошматили по их домам. Теперь эти пушки разворачиваются и целят прямо в звериную свастику. Всех – к Бандере.
Ложь не есть правда, а истина всегда одна. Меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики 2.0», здравствуйте.
Вчера состоялось историческое событие. Во Дворец Независимости со всех регионов прибыли люди. Президентская гвардия. Жизнью битые-перебитые и молодые, прекрасные женщины и суровые мужчины в погонах и без. Но все – служители. Служители Родине.
Вышел Президент. И своей подписью зафиксировал Решение республиканского референдума. Беларусь принимает новую Конституцию. Что это значит? Мне очень понравилась одна фраза главнокомандующего. «Наши принципы: суверенитет, сохранение исторической памяти, патриотизм, защита традиционной семьи как союза женщины и мужчины и многое другое. Да, названные нормы не вписываются в ультрамодные правовые тенденции глобальной либералистической идеологии. Но это наш путь, наш цивилизационный и моральный выбор».
Что такое либералистические ценности? Это мерзкая до рвоты Собчачка, которая должна умывать раны русским солдатам за все те подлости, которые она натворила в своей греховодной жизни, а она печалиться, что в России больше не будет сумок Dior, Gucci, Louis Vuitton и прочей дряни.
Либералистические ценности – это вывезенные накануне введения санкций в Европу миллиарды русских денег. Туда – в подвалы Лондона. Русский народ вновь ограбили, уже который раз за столетия. Но они все вернут.
Григорий Азаренок:
Либералистические ценности – это подлое идолопоклонничество. Когда ты, вместо утренней молитвы, пробежки, чтения, любования природой, пожелания доброго дня близким, бежишь раньше уборной смотреть на благословенный курс доллара. Это кумир, идол, Баал современной цивилизации. Миллионы людей следят за результатами махинаций жуликов на мировой бирже. Но мы сожжем эти доллары.
Либералистические ценности – это ломанувшиеся в Европу айтишнички, забившиеся в очередь в визовых центрах, они мечут испуганные глазки, сжимают ручку партнера и смотрят, не пришла ли за ними тень военкома. Слинять из страны, когда ничего еще не угрожает, – это верх либералистических ценностей. Валите. Вы не люди, вы айфоны. Мы разобьем их молотками.
Либералистические ценности – это жадность, гедонизм, это слюни при виде бургера, это очереди с трехлитровыми банками на раздачу Fanta. Это психологини, трансвеститы, гендерки, шейперки, клининги, бодинги. Это гнусь. Когда разожравшееся тело не может само убрать свой дом, а заказывает за огромные деньги фирму. Это змагарышы, это рабы, рабы туловища, рабы смузи, рабы Запада. Они сами идут к нему на заклание. Пускай идут.
Мы отвергаем это. Мы будем топтать либерастню коваными сапогами. Лозунг для каждого беларуса – «Бей либераста».
Бей либераста в себе. На своем рабочем месте. В своей семье. Бей пьянство, бей коррупцию, бей лень, бей жадность, бей эгоизм, бей измену, бей чванство, бей рогулизм, бей змагарство, и тогда ты убьешь либерастню. Она отправится туда же, куда и бандеровские нацики – к своему коханому Стэпану.
Дзермант: мы удерживаем ситуацию, чтобы Россия смогла провести очистку от бандеровщины и неонацизма в Украине. Читайте здесь.
Григорий Азаренок:
Сегодня в Центральном доме офицеров прошла церемония прощания с последним Героем Советского Союза Иваном Ильичом Кустовым. Они уходят, наши титаны, победители, святые, крещенные страшным пламенем и мраком войны с нацизмом. Но они не уходят совсем. Они по-прежнему с нами. В полях, на заводах, в казармах, на границах и в полигонах они стоят с нами. Они сегодня в рядах русской армии. Они говорят: «Держись внучок, и не таких бивали».
Вчера был еще один замечательный праздник – День белорусской милиции. Наших нынешних народных героев. Людей, поразивших гидру цветного переворота. Их крепкие руки и светлые глаза, их сильные мышцы и быстрый ум уничтожили гадину. Гадину, которая пожирала государство за государством. Вы как Георгий Победоносец вонзили копье в змеюку, и она издыхает.
ОМОН, внутренние войска, ГУБОП, СОБР, «Алмаз», участковые, сержанты, прапорщики, офицеры, генералы, товарищ министр. Вы победили темную падаль, вы спасли наше Отечество, вы спасли наших детей, вы спасли будущее Родины. Слава вам, светлые воины. С нами Бог – поет полковник спецназа Андрей Дудкин. Ну так кто против нас тогда? Разумейте, враги, и покоряйтесь. С нами Бог.
Читайте также:
Михаил Подоляк: у нас нет информации, что Беларусь готова принять участие в боевых действиях на стороне России
«Известны случаи проявления расизма». Что происходит с белорусами, которые находятся в Украине?
«Более подходящего государства не найти». Политолог о помощи Беларуси в проведении переговоров между Россией и Украиной