«Всплакнула, потому что было неожиданно». Какой сюрприз мужчина подготовил для жены на рубиновую свадьбу?
Новости Беларуси. Рука об руку 40 лет. Именно в этот день в 1982 году супруги Ерковичи сказали друг другу «да», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И пронесли этот ответ сквозь всю совместную, а главное – счастливую жизнь. Как сохранить теплые чувства до рубиновой свадьбы?
Все как в первый раз. Светлана невзначай смахивает слезу, а Николай заметно нервничает. Они познакомились еще в школе, и, наверное, их дороги бы разошлись, если бы не одно но: встреча выпускников. Парень в парадной форме военного моряка покорил сердце девушки раз и навсегда. И с того дня вместе: рука об руку и в горе и в радости 40 лет.
Всплакнула, потому что было неожиданно, для меня это вообще все сюрприз. Супруг умеет удивлять, я ничего – ни друзей, ни детей – не знала, что они здесь.
В нашей жизни было все. Были и далекие зарубежные командировки, была служба непростая. Были и тревожные моменты, когда приходилось защищать свое Отечество. Поэтому это, наверное, самое главное: что в нашей жизни было все, и мы сумели выстоять и сумели сохранить любовь.
Куда бы ни направляли теперь уже генерала-лейтенанта по службе, жена всегда за ним следовала. Их пара – пример для многих семей. Николай всегда встречал Светлану с работы с букетом цветов. За годы романтика никуда не пропала. И этот день – сплошной сюрприз как, впрочем, и сама церемония.
– У нас рубиновая свадьба. Два бриллианта слева и справа – это наши сердца, и 14 бриллиантов маленьких вокруг – это все наши гости, которые сегодня присутствуют. Это наши дети, внуки – наши любимые сердца
– Мы еще раз вас поздравляем. Наверное, в следующий раз встретимся на 50-летии – золотой свадьбе.
– Спасибо большое.
И те самые 12 бриллиантов семейной жизни рядом всегда. Настоящее богатство Ерковичей не только совместные годы жизни, прежде всего – три дочери. Подрастают и внуки – 5 мальчишек. Как признались герои нашего сюжета, это и есть настоящее сокровище.
– Мы их знаем со школы. Со Светой мы с какого, с 4-го класса?
– Мы рады бывать в их гостеприимном доме. Они замечательные люди, пусть все у них ладится.
Ксения Васильева, начальник отдела ЗАГС Октябрьского района Минска:
Конечно, это всегда пример для нас, наших детей, будущих поколений. На самом деле это те настоящие семейные традиции, которые надо чтить, сохранять и приумножать.
Мы вам, супруги молодые, желаем счастья и добра.
Пусть будет светлою дорога, пусть будет дружною семья.
Храните чуткость, верность, ласку, не забывайте первых встреч.
И кольца те, что взяли в руки, сумейте до конца сберечь.
Кристина Сущеня, корреспондент:
И уж точно неспроста 40 лет совместной жизни в браке называют рубиновой свадьбой. Этот камень – символ верной и преданной любви. С виду секрет успеха прост: взаимопонимание, уважение и, конечно, любовь. Но, как признались наши герои, это еще и труд. Труд, за которым стоит счастливая семейная жизнь, длиною в бесконечность.