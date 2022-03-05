«Всплакнула, потому что было неожиданно». Какой сюрприз мужчина подготовил для жены на рубиновую свадьбу?

Новости Беларуси. Рука об руку 40 лет. Именно в этот день в 1982 году супруги Ерковичи сказали друг другу «да», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И пронесли этот ответ сквозь всю совместную, а главное – счастливую жизнь. Как сохранить теплые чувства до рубиновой свадьбы?

Все как в первый раз. Светлана невзначай смахивает слезу, а Николай заметно нервничает. Они познакомились еще в школе, и, наверное, их дороги бы разошлись, если бы не одно но: встреча выпускников. Парень в парадной форме военного моряка покорил сердце девушки раз и навсегда. И с того дня вместе: рука об руку и в горе и в радости 40 лет.

Всплакнула, потому что было неожиданно, для меня это вообще все сюрприз. Супруг умеет удивлять, я ничего – ни друзей, ни детей – не знала, что они здесь. В нашей жизни было все. Были и далекие зарубежные командировки, была служба непростая. Были и тревожные моменты, когда приходилось защищать свое Отечество. Поэтому это, наверное, самое главное: что в нашей жизни было все, и мы сумели выстоять и сумели сохранить любовь.

Куда бы ни направляли теперь уже генерала-лейтенанта по службе, жена всегда за ним следовала. Их пара – пример для многих семей. Николай всегда встречал Светлану с работы с букетом цветов. За годы романтика никуда не пропала. И этот день – сплошной сюрприз как, впрочем, и сама церемония.

– У нас рубиновая свадьба. Два бриллианта слева и справа – это наши сердца, и 14 бриллиантов маленьких вокруг – это все наши гости, которые сегодня присутствуют. Это наши дети, внуки – наши любимые сердца

– Мы еще раз вас поздравляем. Наверное, в следующий раз встретимся на 50-летии – золотой свадьбе.

– Спасибо большое. И те самые 12 бриллиантов семейной жизни рядом всегда. Настоящее богатство Ерковичей не только совместные годы жизни, прежде всего – три дочери. Подрастают и внуки – 5 мальчишек. Как признались герои нашего сюжета, это и есть настоящее сокровище.

– Мы их знаем со школы. Со Светой мы с какого, с 4-го класса?

– Мы рады бывать в их гостеприимном доме. Они замечательные люди, пусть все у них ладится.

Ксения Васильева, начальник отдела ЗАГС Октябрьского района Минска:

Конечно, это всегда пример для нас, наших детей, будущих поколений. На самом деле это те настоящие семейные традиции, которые надо чтить, сохранять и приумножать.

Мы вам, супруги молодые, желаем счастья и добра.

Пусть будет светлою дорога, пусть будет дружною семья.

Храните чуткость, верность, ласку, не забывайте первых встреч.

И кольца те, что взяли в руки, сумейте до конца сберечь.