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Минобороны: Россия предпринимает все возможные меры по эвакуации мирного населения из блокированных населённых пунктов

05 марта 2022 17:49
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Новости Украины. Завершаются 10-е сутки российской спецоперации в Украине. На 5 марта была заявлена масштабная гуманитарная акция. Мирные граждане некоторых населенных пунктов Донбасса должны были покинуть опасную зону, но снова пришли тревожные сообщения, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минобороны: Россия предпринимает все возможные меры по эвакуации мирного населения из блокированных населённых пунктов-1

5 марта в Донбассе должно было стать немного тише. 10 часов утра, Москва объявляет режим прекращения огня и открывает гуманитарные коридоры для выхода мирных жителей Мариуполя и Волновахи.

Эвакуация мирного населения из Мариуполя и Волновахи переносится. Подробности здесь.

Минобороны: Россия предпринимает все возможные меры по эвакуации мирного населения из блокированных населённых пунктов-4

И вроде бы все идет так, как и договорились в Беловежской пуще. Но Киев опять решил всех переиграть. Через 8 минут артиллерия ВСУ открывает огонь по российским позициям, а спустя еще полчаса в Мариуполе боевики «Азова» взрывают жилой дом. Под завалами оказались более 200 человек.

Минобороны: Россия предпринимает все возможные меры по эвакуации мирного населения из блокированных населённых пунктов-7

Михаил Мизинцев, начальник Национального центра управления обороной России:
Коллективный Запад и международные организации делают вид, что не замечают крайне бедственного положения людей на подконтрольных неонацистам и бандеровцам территориях. Российская Федерация предпринимает все возможные меры по эвакуации мирного населения и иностранных граждан из блокированных населенных пунктов.

Беларусь готова обеспечить пропуск для выезда из Украины. Подробности здесь.

# Международная политика # общество # Михаил Мизинцев # Фотофакт

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