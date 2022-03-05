Минобороны: Россия предпринимает все возможные меры по эвакуации мирного населения из блокированных населённых пунктов

Новости Украины. Завершаются 10-е сутки российской спецоперации в Украине. На 5 марта была заявлена масштабная гуманитарная акция. Мирные граждане некоторых населенных пунктов Донбасса должны были покинуть опасную зону, но снова пришли тревожные сообщения, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

5 марта в Донбассе должно было стать немного тише. 10 часов утра, Москва объявляет режим прекращения огня и открывает гуманитарные коридоры для выхода мирных жителей Мариуполя и Волновахи. Эвакуация мирного населения из Мариуполя и Волновахи переносится. Подробности здесь.

И вроде бы все идет так, как и договорились в Беловежской пуще. Но Киев опять решил всех переиграть. Через 8 минут артиллерия ВСУ открывает огонь по российским позициям, а спустя еще полчаса в Мариуполе боевики «Азова» взрывают жилой дом. Под завалами оказались более 200 человек.