Наталья Кочанова встретилась с активом Белорусского союза женщин Московского района

Новости Беларуси. После родителей самый важный человек в жизни ребенка – учитель. 10 лучших педагогов из всех регионов страны отметила благодарностями Наталья Кочанова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Награждение прошло в рамках встречи председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси с активом Белорусского союза женщин Московского района. Диалог объединил почти 400 человек. Говорили о том, как идет работа над изменениями в законодательстве, затронули вопросы сохранения семейных ценностей. Коснулись и темы образования, которую недавно поднимал на совещании глава нашего государства. «Нет профессии более нужной нашему обществу, чем педагог», – заметила Наталья Кочанова.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

В преддверии профессионального праздника я с огромной радостью хочу поблагодарить наших педагогов, наших учителей, воспитателей, всех тех, кто сегодня занимаются таким непростым, но очень нужным нам трудом, – воспитывать, учить наше подрастающее поколение. Да и не только подрастающее поколение. Мы видим, что сейчас люди третьего возраста с радостью учатся в учебных заведениях. Поэтому всем низкий поклон за работу.

В преддверии профессионального праздника педагогов чествуют по всей стране. День учителя в это воскресенье отметят более 105 тысяч человек.