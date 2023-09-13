Время авторской журналистики на СТВ. Рубрика Григория Азаренка «Тайные пружины политики» в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Время авторской журналистики на СТВ. Рубрика Григория Азаренка «Тайные пружины политики» в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Григорий Азаренок, СТВ:
Федор Михайлович Достоевский, до каторги бывший либералом, демократом, революционером, а после ставший истовым монархистом и традиционалистом, описал для нас сущность террора давно. Коротко, емко, в один великий роман, роман-пророчество. «Бесы».
Ложь не есть правда, а истина всегда одна, меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики», здравствуйте!
Революционер знает только одну науку. Науку разрушения. Для этого и только для этого он изучает теперь механику, физику, химию, пожалуй, медицину. Цель одна – скорейшее и вернейшее разрушение этого поганого строя. Товарищество всеми силами и средствами будет способствовать развитию и разобщению тех бед и тех зол, которые должны наконец вывести народ из терпения и побудить его к поголовному восстанию. Сближаясь с народом, мы прежде всего должны сблизиться с теми элементами народной жизни, которые не переставали протестовать не на словах, а на деле, соединимся с лихим разбойничьим миром, этим истинным и единственным революционером. Это нечаевский манифест революционера. Это концентрация демонической злобы, подлости и абсолютно неславянской жестокости.
11 сентября, в день рождения Феликса Эдмундовича Дзержинского, Комитет государственной безопасности продемонстрировал нам, какая идет борьба. Мы не видим ее, не ощущаем, а наши офицеры ежедневно, ежеминутно, ежесекундно борются за наши жизни, за нашу свободу, за нашу Родину.
Враг подл, жесток, коварен, оснащен. СБУ и ГУР – это лишь ширма, исполнители в руках самых жестоких спецслужб мира – ЦРУ и МИ-6. Им противостоят наши чекисты. Методы врага те же, нечаевские – террор.
Они готовились убивать мирных белорусов ради денег. КГБ раскрыл и обезвредил на территории нашей страны сразу три террористические группы, которые работали на спецслужбы Украины.
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Григорий Азаренок:
Вот они – те, о ком писал Нечаев – маргинез, дно, люмпены, лихой разбойничий люд. Революционеры не на словах, а на деле ведь грабеж, убийства, алкоголизм, аморальщина – это все змагарство. Это борьба с нормой, с устоявшейся традицией, с законом, моралью, иерархией, народом, Господом Богом.
Они готовы взорвать поезд с мирными людьми. Они готовы убивать женщин и детей. Они готовы пить кровь. На белом флаге капитуляции и позора проступает красная полоса невинной крови, вот их знамя – бело-красно-белое.
Их план смехотворен и понятен: надо представить западным буржуям, будто в Беларуси есть некое подпольное движение. И под это получить финансирование. Кровавые деньги застилают глаза, а совести и не было никогда. Но алкаши, готовые за 3 копейки убивать соотечественников, – это не белорусы. Это мелочь. Погрешность. Сброд. Сброд будет сброшен в брод. Они сами уже просят поскорее уйти из этого мира.
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Григорий Азаренок:
А вновь вечный вопрос – как же подла наша прогрессирующая, как деменция, революционная интеллигенция. Это они – Алексиевичи, Чернявские, Акунины, Орловы, Сашифилиппенки и Мартиновичи – они выпустили в свет этих звероподобных убийц, этих бомбистов. Как и 150 лет назад Засуличи и прочие террористы шли на жертвоприношения, будучи сто процентов уверены в своей защите, в покровительстве им так называемого света, общества, всей этой мерзейшей и поганой образованщины.
Юрий Поляков, писатель, общественный деятель, председатель совета Национальной ассоциации драматургов:
Террор испокон веков используется в политических целях. Мы это видим уже в Библии, других священных текстах, не говоря уже о светской литературе. Поэтому то, что наши враги прибегают к нему, в этом нет ничего удивительного. Как раз когда чувствуют, что силы нет, прибегают к террору.
Григорий Азаренок:
И вроде все схвачено. Везде сработало. Машина злобы и убийства отработана и налажена донельзя. Но в Беларуси она наткнулась на непреодолимое препятствие. Белорусский чекист, белорусский силовик, белорусский офицер, белорусский генерал, белорусский Главнокомандующий. Он не спит. Он ведет борьбу каждую секунду. Его воля непреклонна. Его оснащенность великолепна. Он интеллектуальнее врага, за которым тысячелетний опыт провокаций и подлости.
СБУ провалили операцию и потеряли агента. Задержанный во всем сознался и сотрудничает с белорусским следствием. Подробности.
Верность и вера, щит и меч, память и правда. Вот что стоит за нашим силовым блоком. СБУ, ГУР, МИ-6, ЦРУ, БНД – валите отсюда, сколько раз по щам уже получали. Вы ничто против нас, против нашего КГБ. Вы жалки и ничтожны, вы смешны. Беларусь для вас – непреодолимая скала. На ее вершине – Президент. И он скатит вас вниз. Падать больно. А наш народ плюет на вас – свысока.
Слава нашим чекистам! От опричного войска до бойцов НКВД и СМЕРШ идет ваш путь. И горе всем врагам народа, вставшим на нем. Аминь.
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