Азарёнок: их план – представить западным буржуям, будто в Беларуси есть подпольное движение, и получить финансирование

Время авторской журналистики на СТВ. Рубрика Григория Азаренка «Тайные пружины политики» в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Григорий Азаренок, СТВ:

Федор Михайлович Достоевский, до каторги бывший либералом, демократом, революционером, а после ставший истовым монархистом и традиционалистом, описал для нас сущность террора давно. Коротко, емко, в один великий роман, роман-пророчество. «Бесы». Ложь не есть правда, а истина всегда одна, меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики», здравствуйте! Революционер знает только одну науку. Науку разрушения. Для этого и только для этого он изучает теперь механику, физику, химию, пожалуй, медицину. Цель одна – скорейшее и вернейшее разрушение этого поганого строя. Товарищество всеми силами и средствами будет способствовать развитию и разобщению тех бед и тех зол, которые должны наконец вывести народ из терпения и побудить его к поголовному восстанию. Сближаясь с народом, мы прежде всего должны сблизиться с теми элементами народной жизни, которые не переставали протестовать не на словах, а на деле, соединимся с лихим разбойничьим миром, этим истинным и единственным революционером. Это нечаевский манифест революционера. Это концентрация демонической злобы, подлости и абсолютно неславянской жестокости. 11 сентября, в день рождения Феликса Эдмундовича Дзержинского, Комитет государственной безопасности продемонстрировал нам, какая идет борьба. Мы не видим ее, не ощущаем, а наши офицеры ежедневно, ежеминутно, ежесекундно борются за наши жизни, за нашу свободу, за нашу Родину. Враг подл, жесток, коварен, оснащен. СБУ и ГУР – это лишь ширма, исполнители в руках самых жестоких спецслужб мира – ЦРУ и МИ-6. Им противостоят наши чекисты. Методы врага те же, нечаевские – террор. Они готовились убивать мирных белорусов ради денег. КГБ раскрыл и обезвредил на территории нашей страны сразу три террористические группы, которые работали на спецслужбы Украины. Читайте материалы по теме: В ход пускают даже слезы. А вы верите в раскаяния задержанных террористов? Вот что говорят преступники Одна самодельная взрывчатка легко спустит с рельсов любой поезд. Взрывотехники провели эксперимент Спросили у террориста, почему он решил пожертвовать сотнями жизней и не обратился в милицию. Ответ шокирует

Григорий Азаренок:

Вот они – те, о ком писал Нечаев – маргинез, дно, люмпены, лихой разбойничий люд. Революционеры не на словах, а на деле ведь грабеж, убийства, алкоголизм, аморальщина – это все змагарство. Это борьба с нормой, с устоявшейся традицией, с законом, моралью, иерархией, народом, Господом Богом. Они готовы взорвать поезд с мирными людьми. Они готовы убивать женщин и детей. Они готовы пить кровь. На белом флаге капитуляции и позора проступает красная полоса невинной крови, вот их знамя – бело-красно-белое. Их план смехотворен и понятен: надо представить западным буржуям, будто в Беларуси есть некое подпольное движение. И под это получить финансирование. Кровавые деньги застилают глаза, а совести и не было никогда. Но алкаши, готовые за 3 копейки убивать соотечественников, – это не белорусы. Это мелочь. Погрешность. Сброд. Сброд будет сброшен в брод. Они сами уже просят поскорее уйти из этого мира. «Прошу о высшей мере». Преступник признался о подготовке страшного теракта на БелЖД Григорий Азаренок:

А вновь вечный вопрос – как же подла наша прогрессирующая, как деменция, революционная интеллигенция. Это они – Алексиевичи, Чернявские, Акунины, Орловы, Сашифилиппенки и Мартиновичи – они выпустили в свет этих звероподобных убийц, этих бомбистов. Как и 150 лет назад Засуличи и прочие террористы шли на жертвоприношения, будучи сто процентов уверены в своей защите, в покровительстве им так называемого света, общества, всей этой мерзейшей и поганой образованщины.