Прямой эфир

Головченко: «Биобезопасность – это исключительно компетенция государства»

13 сентября 2023 16:41
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Определиться с дальнейшей тактикой по реагированию на биологические угрозы и их последствия. В Совете министров обсудили тему биобезопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как отметил глава белорусского правительства, сегодня ситуация стабильная, однако самоуспокаиваться нельзя.

Головченко: «Биобезопасность – это исключительно компетенция государства»-1

Во всем мире специалисты отмечают вспышки давно побежденных болезней, актуальной остается проблема распространения микроорганизмов, устойчивых к лечению антибиотиками. Опасения вызывает и деятельность экспериментальных лабораторий на территории отдельных государств.

Головченко: «Биобезопасность – это исключительно компетенция государства»-4

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:
Активность мы наблюдаем ряда стран, в том числе соседствующих с нами, по исследованию генома человека, животных, растений, в работе с патогенами микроорганизмов. И не всегда это имеет своей целью созидательный научный интерес. Но, по крайней мере, они должны иметь сознательный научный интерес не созидательный. Напомню, что буквально на недавнем совещании в ходе которого глава государства рассматривал вопрос биологической безопасности объектов сельского хозяйства, было четко сказано, что сфера биобезопасности это исключительно компетенция государства. И именно государство должно принимать все меры, чтобы не допустить негативных проявлений, которые связаны с вышеперечисленными процессами.

Головченко: «Биобезопасность – это исключительно компетенция государства»-7

Концепция национальной безопасности была обновлена полтора года назад, тогда же в ней появился новый для Беларуси раздел биобезопасности. Нынешнее совещание – время подвести промежуточные итоги, а также определить дальнейшие пути развития. Предложения по совершенствованию рабочего процесса внесли Министерство здравоохранения, а также Витебский облисполком. Как отметил руководитель северного региона Александр Субботин, сегодня важно создать совет, который будет координировать деятельность в данной сфере.

Головченко: «Биобезопасность – это исключительно компетенция государства»-10

Александр Субботин, председатель Витебского облисполкома:
Задача не стоит изучать, сколько вирусов и так далее. Задача стоит чтобы вирусы, которые появляются в Африке, новые болезни, как геморрагические лихорадки, малярия, чтобы не дошли до нас. А если идет, и мы видим это по аналитике, чтобы мы досрочно к этому готовились и уже встретили это заболевание во всеоружии, минимизировав количество больных и ущерб, который принесет то или иное заболевание нашему государству.

Головченко: «Биобезопасность – это исключительно компетенция государства»-13

В рамках реализации концепции биобезопасности был разработан план борьбы против острых инфекций, которые опасны как для животных, так и человека. Яркий пример – бешенство. Сегодня уже существует алгоритм совместной работы медиков и ветеринаров в случае столкновения с подобным заболеванием.

# Национальная безопасность # общество # Роман Головченко # Александр Субботин # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Ансамбль «Нясвіжскія лыжкары» принял участие в фестивале «Молодёжь – за Союзное государство»
13 сентября 2023 15:48

Ансамбль «Нясвіжскія лыжкары» принял участие в фестивале «Молодёжь – за Союзное государство»

Проект БСЖ «Её рук дело» завершится продажей работ участниц – средства направят на благотворительность
13 сентября 2023 14:04

Проект БСЖ «Её рук дело» завершится продажей работ участниц – средства направят на благотворительность

Представители различных диаспор посетили Дворец Независимости
13 сентября 2023 14:02

Представители различных диаспор посетили Дворец Независимости