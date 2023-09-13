Головченко: «Биобезопасность – это исключительно компетенция государства»

Новости Беларуси. Определиться с дальнейшей тактикой по реагированию на биологические угрозы и их последствия. В Совете министров обсудили тему биобезопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как отметил глава белорусского правительства, сегодня ситуация стабильная, однако самоуспокаиваться нельзя.

Во всем мире специалисты отмечают вспышки давно побежденных болезней, актуальной остается проблема распространения микроорганизмов, устойчивых к лечению антибиотиками. Опасения вызывает и деятельность экспериментальных лабораторий на территории отдельных государств.

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:

Активность мы наблюдаем ряда стран, в том числе соседствующих с нами, по исследованию генома человека, животных, растений, в работе с патогенами микроорганизмов. И не всегда это имеет своей целью созидательный научный интерес. Но, по крайней мере, они должны иметь сознательный научный интерес – не созидательный. Напомню, что буквально на недавнем совещании в ходе которого глава государства рассматривал вопрос биологической безопасности объектов сельского хозяйства, было четко сказано, что сфера биобезопасности – это исключительно компетенция государства. И именно государство должно принимать все меры, чтобы не допустить негативных проявлений, которые связаны с вышеперечисленными процессами.

Концепция национальной безопасности была обновлена полтора года назад, тогда же в ней появился новый для Беларуси раздел биобезопасности. Нынешнее совещание – время подвести промежуточные итоги, а также определить дальнейшие пути развития. Предложения по совершенствованию рабочего процесса внесли Министерство здравоохранения, а также Витебский облисполком. Как отметил руководитель северного региона Александр Субботин, сегодня важно создать совет, который будет координировать деятельность в данной сфере.

Александр Субботин, председатель Витебского облисполкома:

Задача не стоит изучать, сколько вирусов и так далее. Задача стоит – чтобы вирусы, которые появляются в Африке, новые болезни, как геморрагические лихорадки, малярия, чтобы не дошли до нас. А если идет, и мы видим это по аналитике, чтобы мы досрочно к этому готовились и уже встретили это заболевание во всеоружии, минимизировав количество больных и ущерб, который принесет то или иное заболевание нашему государству.