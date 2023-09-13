Гайдукевич: слава богу, случился 2020 год, и мы не стесняемся говорить о святых датах для белорусского народа
Новости Беларуси. Беларусь готовится встретить очередной День народного единства – самый молодой государственный праздник, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Дата – точка отсчета как исторического, когда белорусский народ впервые объединился и получил право на самоопределение, так и современного – за последние три года общественно-политическая жизнь страны претерпела много изменений – внесение изменений в Конституцию, создание Всебелорусского народного собрания, новое законодательство о гражданском обществе.
Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, председатель Либерально-демократической партии Беларуси:
Слава богу, что случился 2020 год, после него мы перестали стесняться. До этого мы хотели как кот Леопольд из мультика известного – быть хорошими для всех. Так не бывает. Мы это поняли. И теперь мы не стесняемся говорить о святых датах для белорусского народа. Надо отдать должное Президенту страны, который принял это волевое решение, и теперь 17 сентября навеки в истории Беларуси занимает то место, какое должно занимать.
17 сентября 1939 года – дата, которую рассматривают с разных сторон. Единственно верным становится тогда, когда судишь с точки зрения белоруса. 17 сентября «разорванная» страна объединилась, вернула свой язык, культуру, образование. Одним словом, атрибуты нации.
Олег Гайдукевич:
Нас пытались убедить, что гражданское общество – это фонды, которые поддерживает Запад, пятая колонна, которая здесь сидела. Это все, что поддерживается Западом. Якобы это и есть демократия и свободы. А то, что они отстаивают не наши ценности, не наши национальные интересы, а исключительно тех, кто платит – кто платит, тот и заказывает музыку. Это никто в расчет не брал. Сегодня мы определили, что гражданское общество – это те, кто работает за белорусские деньги в белорусских национальных интересах для народа и отстаивает наши ценности, которые хотят белорусы, которые заложены в Конституции страны. В том числе и Всебелорусское собрание. Это наш путь. Мы не будем копировать политическую систему Европы, Азии, Африки. У нас свой белорусский путь суверенитета и государственности.
Что для нас значит День народного единства? Вот что белорусы думают о самом молодом государственном празднике.