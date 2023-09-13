Гайдукевич: слава богу, случился 2020 год, и мы не стесняемся говорить о святых датах для белорусского народа

Новости Беларуси. Беларусь готовится встретить очередной День народного единства – самый молодой государственный праздник, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Дата – точка отсчета как исторического, когда белорусский народ впервые объединился и получил право на самоопределение, так и современного – за последние три года общественно-политическая жизнь страны претерпела много изменений – внесение изменений в Конституцию, создание Всебелорусского народного собрания, новое законодательство о гражданском обществе.

Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, председатель Либерально-демократической партии Беларуси:

Слава богу, что случился 2020 год, после него мы перестали стесняться. До этого мы хотели как кот Леопольд из мультика известного – быть хорошими для всех. Так не бывает. Мы это поняли. И теперь мы не стесняемся говорить о святых датах для белорусского народа. Надо отдать должное Президенту страны, который принял это волевое решение, и теперь 17 сентября навеки в истории Беларуси занимает то место, какое должно занимать.

17 сентября 1939 года – дата, которую рассматривают с разных сторон. Единственно верным становится тогда, когда судишь с точки зрения белоруса. 17 сентября «разорванная» страна объединилась, вернула свой язык, культуру, образование. Одним словом, атрибуты нации.