Азарёнок: «Если вам Apple Pay дороже Родины, то лучше уехать – здесь тяжело будет»

Обращаем внимание зрителей – достоверную информацию предоставляют только государственные средства массовой информации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Зачем совершается этот информационный удар по Беларуси в виде различных фейков и какие планы у наших западных противников. Авторская рубрика Григория Азаренка «Тайные пружины политики 2.0».

Григорий Азаренок, СТВ:

Ну что, информационная интервенция в разгаре. Они лупят из всех орудий. С ними — центры информационно-психологических операций НАТО и миллионы долларов. С нами – правда. Посмотрим, кто кого. Ну вот кем нужно быть, чтобы позвонить матери, у которой сын сейчас служит в армии и сказать – он погиб, все, у вас больше нет сына, спасибо Путину и Лукашенко. В это время солдат спокойно стоит в наряде или учится стрелять на полигоне. А это сейчас делают. Массово. Подло. Цинично. Кем нужно быть? А я скажу кем – западным ублюдком или бандеровцем. Вы знаете, что они творят сейчас в окруженном Харькове? Они просто не дают выехать из города мирным жителям. Русские предоставили гуманитарный коридор, но всех, кто пытается уйти по нему – расстреливают. На блокпостах стоят террористы нацбатальонов и просто стреляют в людей. Чтобы они оставались живым щитом. Не зря все-таки укров поддержал сынок Масхадова, причастный к терактам в роддомах и больницах. А вот – другая сторона. Это уже другие чеченцы. Кадыровские.

– Медицинская помощь нужна?

– Нет, спасибо.