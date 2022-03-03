Азарёнок: «Если вам Apple Pay дороже Родины, то лучше уехать – здесь тяжело будет»

Обращаем внимание зрителей – достоверную информацию предоставляют только государственные средства массовой информации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Зачем совершается этот информационный удар по Беларуси в виде различных фейков и какие планы у наших западных противников.
Авторская рубрика Григория Азаренка «Тайные пружины политики 2.0».
Григорий Азаренок, СТВ:
Ну что, информационная интервенция в разгаре. Они лупят из всех орудий. С ними — центры информационно-психологических операций НАТО и миллионы долларов. С нами – правда. Посмотрим, кто кого.
Ну вот кем нужно быть, чтобы позвонить матери, у которой сын сейчас служит в армии и сказать – он погиб, все, у вас больше нет сына, спасибо Путину и Лукашенко. В это время солдат спокойно стоит в наряде или учится стрелять на полигоне. А это сейчас делают. Массово. Подло. Цинично. Кем нужно быть? А я скажу кем – западным ублюдком или бандеровцем.
Вы знаете, что они творят сейчас в окруженном Харькове? Они просто не дают выехать из города мирным жителям. Русские предоставили гуманитарный коридор, но всех, кто пытается уйти по нему – расстреливают. На блокпостах стоят террористы нацбатальонов и просто стреляют в людей. Чтобы они оставались живым щитом. Не зря все-таки укров поддержал сынок Масхадова, причастный к терактам в роддомах и больницах.
А вот – другая сторона. Это уже другие чеченцы. Кадыровские.
– Медицинская помощь нужна?
– Нет, спасибо.
Григорий Азаренок:
Есть разница, да? Но вам этого не покажут. Из каждого утюга, на обмене валют, на прогнозе погоды, на кулинарном рецепте, на детском мультике, на порносайте, в Tinder и TikTok, в Instagram и ВКонтакте, при заказе еды – абсолютно везде вам суют обгоревшие трупы, разбомбленные школы, убитых солдат. И кричат: ты следующий, а если не хочешь – выходи на улицу. Массированные хакерские атаки на наши телеканалы, YouTube удаляет наши видео мгновенно, заговор молчания вокруг нашей повестки. На все это потрачены миллионы. Империя лжи послала на нас все свои легионы. Можно вводить новый термин – информационный геноцид.
«С точки зрения здравого смысла, они вполне понятны». Шпаковский о причинах проведения спецоперации в Украине.
Но есть и хорошие новости. «Эхо Москвы», этот клоповник предателей, рассадник коллаборантов, закрыли. Не принесли ему счастья змагары, которых он регулярно приглашал любоваться его гнилыми зубами. Россия травит крыс. Правильно делает.
А теперь внимательно слушайте каждое слово. Сообщение Минобороны России.
«Танковый экипаж под командованием командира танковой роты старшего лейтенанта Старостина, отражая атаку со значительно превосходящими силами противника, уничтожил 8 единиц бронетехники (БТР-80) и более 100 националистов, не допустив их прорыва к переправе. В ходе боя российский танк был атакован американским ПТУР «Джавелин». Экипаж получил контузию, однако из боя не вышел. Убедившись в исправности техники, метким огнем были уничтожены еще два танка противника». Где вы, современные Шолохов, Симонов, Твардовский. Ваши герои уже здесь.
Мы сейчас понимаем планы Запада. Втянуть нас в войну с Украиной, вернуть сюда всех змагаров, поднять бунт, смести нашу родину и напасть на Россию. Для этого постоянные провокации со стороны Украины.
Григорий Азаренок:
Люди, послушайте. Разве хоть раз наш Президент вас подводил? Разве хоть раз он рисковал будущим нашего народа? Зачем ломиться в эти обменники? Зачем закупаться этими телефонами, вы жрать эти телефоны будете? Хотя, если вам Apple Pay дороже Родины, лучше уехать – здесь тяжело будет.
Не становитесь жертвами черных пауков информационного террора. Смотрите только официальную информацию. Все будет хорошо. Президент и его гвардия сохранят мир. Они принесут его и нашим соседям. Только хладнокровие. Только уверенность. Только победа. Только Родина. Только жизнь.
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