«Фактически решение референдума состоялось». За изменение Конституции высказались 82,86 % проголосовавших

В Центральную комиссию поступили все семь протоколов об установлении результатов голосования от областных и Минской городской комиссий. На их основании и подведены итоги. Явка граждан была достаточно высокая. За ходом самого голосования внимательно следили почти 46 тысяч национальных наблюдателей и 195 международных. Не только по их мнению референдум прошел на высоком организационном уровне.

Игорь Карпенко, председатель Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов Беларуси:

Мы получили протоколы всех шести областных и Минской городской комиссии, проверили данные. Сегодня примем соответствующее решение, примем соответствующее постановление комиссии. Могу сказать, что фактически решение референдума состоялось в соответствии с требованиями избирательного законодательства. Референдум прошел организованно в соответствии с действующим законодательством. Мы получили заключения международных наблюдателей. За проголосовало 82,86 %.

Изменения в Конституции вступят в силу через 10 дней. Впереди кропотливая работа над законодательной базой. Претерпит изменения и сам Избирательный кодекс.