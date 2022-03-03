«Фактически решение референдума состоялось». За изменение Конституции высказались 82,86 % проголосовавших

Новости Беларуси. 3 марта ЦИК утвердил итоги референдума: за изменение Конституции высказались 82,86 % участников голосования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Центральную комиссию поступили все семь протоколов об установлении результатов голосования от областных и Минской городской комиссий. На их основании и подведены итоги. Явка граждан была достаточно высокая. За ходом самого голосования внимательно следили почти 46 тысяч национальных наблюдателей и 195 международных. Не только по их мнению референдум прошел на высоком организационном уровне.
Игорь Карпенко, председатель Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов Беларуси:
Мы получили протоколы всех шести областных и Минской городской комиссии, проверили данные. Сегодня примем соответствующее решение, примем соответствующее постановление комиссии. Могу сказать, что фактически решение референдума состоялось в соответствии с требованиями избирательного законодательства. Референдум прошел организованно в соответствии с действующим законодательством. Мы получили заключения международных наблюдателей. За проголосовало 82,86 %.
Изменения в Конституции вступят в силу через 10 дней. Впереди кропотливая работа над законодательной базой. Претерпит изменения и сам Избирательный кодекс.