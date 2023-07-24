Боец ЧВК «Вагнер» рассказал, как проходят совместные тренировки и в каких условиях они живут

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим новости с фронта и события в политике. В гостях публицист Юрий Терех и специальный гость прямой трансляции. Как Беларусь встретила бойцов ЧВК «Вагнер» Григорий Азаренок, СТВ:

Евгений Пригожин, когда разлетелось видео по интернету, сказал, что бойцов белорусы встретили как братьев, как родных. Подтверждаете? Правда, что белорусы оказали радушный прием, нормальный, братский, здоровый? – Честно, когда мы ехали, когда наша колонна шла, нас встречали с цветами. Люди нам махали. Были российские флаги, флаг ЧВК «Вагнер». После 5 августа в расположении «Вагнера» будут принимать журналистов

Юрий Терех, публицист:

Вы даже не представляете, сколько заявок к вам приехать, интервью сделать – ажиотаж бешеный. Когда будете принимать гостей каких-то? – Будем принимать после 5 августа. «Очень хорошо военизированы». Боец ЧВК оценил подготовку белорусских военных Григорий Азаренок:

Сейчас активно идут тренировки с внутренними войсками Беларуси, с силами специальных операций. Как оцениваете наших бойцов? Вы участвовали в «Бахмутской мясорубке», прошли все это горнило. Как оцените бойцов белорусских Вооруженных Сил, спецназа? Где надо добавить, улучшить? – Смотрите, ваши ребята очень хорошо военизированы. У них хорошее снаряжение, у них хорошая подготовка. Но ваших ребят надо еще немного подготовить по городскому бою. В лесу, в лесопосадках они работают хорошо. Техника соответствует, подготовка ребят соответствует. «За территорию Беларуси мы тоже будем стоять до конца» Григорий Азаренок:

Вы наверняка следите за новостями. Поляки сейчас перекидывают свои подразделения в приграничье, зашевелились бандеровцы. Зашевелились в Литве, немцев нагоняют. Если что, ЧВК «Вагнер» вместе с нашими Вооруженными Силами встанет защищать общее Союзное государство? – Это по-любому, потому что мы все русские, мы все славяне, мы своих не бросим никогда. Тем более мы сейчас находимся на территории Беларуси. И, поверьте, за территорию Беларуси мы тоже будем стоять до конца. «Белорусы нас и кормят хорошо!» Какие созданы условия для проживания?