«Могут быть привлечены к ответственности». Какое наказание грозит за буллинг в соцсетях?

Интернет и соцсети уже давно стали неотъемлемой частью нашей жизни, а у страха остаться без гаджета появился специальный термин – номофобия. Никого не удивляют люди, которые часами залипают в экран, не обращая внимания на реальность вокруг них. Одно дело, когда это взрослые, но если речь идет о детях? О том, можно ли понять, какую жизнь ведет ребенок по ту сторону экрана, и как защитить его от дурного влияния интернета, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Многие группы в чатах, соцсетях создаются для того, чтобы буллить какого-то ребенка. Дети угрожают ребенку, обзывают его. Мария, может у вас встречались такие случаи в практике?