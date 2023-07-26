«Могут быть привлечены к ответственности». Какое наказание грозит за буллинг в соцсетях?

Интернет и соцсети уже давно стали неотъемлемой частью нашей жизни, а у страха остаться без гаджета появился специальный термин – номофобия. Никого не удивляют люди, которые часами залипают в экран, не обращая внимания на реальность вокруг них. Одно дело, когда это взрослые, но если речь идет о детях? О том, можно ли понять, какую жизнь ведет ребенок по ту сторону экрана, и как защитить его от дурного влияния интернета, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Многие группы в чатах, соцсетях создаются для того, чтобы буллить какого-то ребенка. Дети угрожают ребенку, обзывают его. Мария, может у вас встречались такие случаи в практике?
Мария Таловыря, адвокат:
Это в основном касается подросткового периода. То есть мы говорим про старшеклассников – это где-то начиная с восьмого класса, иногда, может быть, раньше. Действительно, буллинг – это достаточно распространенное явление. На данный момент много действий со стороны старшеклассников, когда путем такого невербального общения начинают буллингом заниматься либо даже троллингом. При этом, естественно, к ответственности у нас могут быть привлечены лица, общий такой возраст – это с 16 лет, они привлекаются к уголовной уже ответственности либо административной.
Есть определенные преступления, по которым лица, не достигшие совершеннолетия, привлекаются к уголовной ответственности с 14 лет. Это не относится, конечно, к буллингу и троллингу, но тем не менее мы должны понимать, что за противоправные деяния такие лица могут быть привлечены к ответственности – это первое. Хочу отметить сразу, что Минская городская коллегия адвокатов проводит постоянную работу с учреждениями образования, в частности со школами. Адвокаты принимают участие в открытых уроках, читают лекции по теме привлечения несовершеннолетних к уголовной либо административной ответственности. Соответственно, проходит такая воспитательная работа непосредственно школьников.