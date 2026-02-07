«Теплица» для стартапов – Брестский научно-технологический парк объединяет 50 резидентов
Вопрос, который волнует и начинающих предпринимателей, и тех, кто только вынашивает идею: как превратить смелый замысел в работающий бизнес, а не в проект, который так и остается на бумаге?
Похоже, в Бресте на этот вопрос уже нашли практичный ответ. Здесь сформировали настоящую «теплицу» для стартапов – научно-технологический парк, где идеи получают шанс на жизнь и развитие. Причем речь уже не о теории. Сегодня площадка объединяет около полусотни резидентов, и интерес к ней только растет. В 2026 году заявки подали еще шесть компаний, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
И это часть более широкой картины. В стране сегодня действует порядка 14 технопарков. Такой формат уже доказал свою эффективность, и опыт Минска показал, что модель работает и ее нужно активно масштабировать. В регионах в том числе. Эту логику закрепляет и государственная программа, рассчитанная до 2030 года.
Планируется, что доля инновационно-активных организаций вырастет до 45 %, а экспорт наукоемкой и высокотехнологичной продукции достигнет 9 миллиардов рублей, из которых не менее 2 миллиардов должны обеспечить именно технопарки.
Президент Беларуси неоднократно подчеркивал, что ставка здесь делается прежде всего на собственные силы. Именно поэтому потенциал технопарков сегодня используют максимально широко. С одной стороны – это экономика: предприятия могут снижать издержки, пользоваться уже готовыми производственными линиями, работать в кооперации.
С другой – практическая наука. Когда ученые, конструкторы и инженеры работают рядом, разработки быстрее выходят за пределы лабораторий. А практико-ориентированность сейчас – безусловный приоритет.
При этом фундамент закладывается гораздо раньше. Детские центры научно-технического творчества – это инвестиция в главный ресурс страны. Талантливые люди остаются ключевым капиталом Беларуси. Такие центры позволяют находить и сопровождать способных ребят, постепенно вовлекая их в экономику и высокотехнологичные отрасли.
Сегодня в тройку крупнейших технопарков страны входят Минский, университетский «Политехник» при БНТУ и Брестский научно-технологический парк. Среди его резидентов компании, работающие в сфере робототехники для промышленности. Государство поддерживает бизнес на старте: льготные налоги, доступные площади и понятные условия.
Знакомьтесь, это ежик Буль-буль. Справиться с суровым белорусским климатом ему помогает инновация, которую разработали его хозяева. Резидент технопарка выпускает единственный в СНГ кабель на основе углеродных жил (без использования металла) для теплых полов. Без штробления и стяжек – такой кабель укладывается под финальное покрытие. Главное преимущество – гибкость и теплоотдача.
Дмитрий Колягин, руководитель отдела компании-резидента:
Он нагревается и тут же отдает тепло сразу в финишное покрытие – в ваш пол. Во-первых, он находится под самым покрытием, а во-вторых, тепло не держит в себе, а тут же отдает. За счет этого пол прогревается быстрее.
Применение такого кабеля выходит и за пределы полов. Потенциал куда шире. Использовать как часть систем антиобледенения козырьков зданий или в фермерстве. Его можно безопасно заложить в грунт в теплицах или даже на открытых участках, чтобы получить ранний урожай.
Дмитрий Колягин:
Это действительно уникальное решение, оно эффективно и с точки зрения энергоэффективности, и с точки зрения физической, экологической безопасности.
Когда технологии обретают смысл. Специальная программа для защиты самых уязвимых: одиноких пожилых людей, многодетных семей, инвалидов. Хотя само приложение известно в основном специалистам: работникам ЖКХ, МЧС, соцслужб, медикам и учителям, его задача – предотвратить беду.
Все данные о проблемах, которые находят при обходе домов, будь то неисправная печь или болезнь одинокого человека, заносятся в одну общую цифровую систему. Она сама анализирует информацию и мгновенно отправляет сигнал именно той службе, которая может помочь. Не нужно звонить и писать в разные инстанции, программа делает это автоматически.
Сегодня этой системой пользуются во всех населенных пунктах Брестской и Гродненской областей, а в планах охватить всю страну.
Евгений Наконечник, директор компании-резидента:
Что это дает на практике? Это дает объективную картину, чтобы в разрезе и времени, и территориальных единиц, и в разрезе уязвимых категорий граждан анализировать и вырабатывать превентивные меры, как быть дальше.
На процентов 80 у нас скорость для принятия решения на местах увеличивается. Это значит, что там, где требуется льготный извещатель, он станет раньше. Эта информация не скроется. Все все своевременно получат.
Новый стартап, над которым трудится команда разработчиков, облегчит работу школьного общепита. «Кашевар» сам ведет учет продуктов, составляет оптимальные маршруты для доставки продуктов и, что важно, рационы с учетом калорий и всех требований. На выходе – эффективная борьба с просрочкой, прозрачность и экономия.
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