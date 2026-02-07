«Теплица» для стартапов – Брестский научно-технологический парк объединяет 50 резидентов

Вопрос, который волнует и начинающих предпринимателей, и тех, кто только вынашивает идею: как превратить смелый замысел в работающий бизнес, а не в проект, который так и остается на бумаге? Похоже, в Бресте на этот вопрос уже нашли практичный ответ. Здесь сформировали настоящую «теплицу» для стартапов – научно-технологический парк, где идеи получают шанс на жизнь и развитие. Причем речь уже не о теории. Сегодня площадка объединяет около полусотни резидентов, и интерес к ней только растет. В 2026 году заявки подали еще шесть компаний, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И это часть более широкой картины. В стране сегодня действует порядка 14 технопарков. Такой формат уже доказал свою эффективность, и опыт Минска показал, что модель работает и ее нужно активно масштабировать. В регионах в том числе. Эту логику закрепляет и государственная программа, рассчитанная до 2030 года.

Планируется, что доля инновационно-активных организаций вырастет до 45 %, а экспорт наукоемкой и высокотехнологичной продукции достигнет 9 миллиардов рублей, из которых не менее 2 миллиардов должны обеспечить именно технопарки. Президент Беларуси неоднократно подчеркивал, что ставка здесь делается прежде всего на собственные силы. Именно поэтому потенциал технопарков сегодня используют максимально широко. С одной стороны – это экономика: предприятия могут снижать издержки, пользоваться уже готовыми производственными линиями, работать в кооперации. С другой – практическая наука. Когда ученые, конструкторы и инженеры работают рядом, разработки быстрее выходят за пределы лабораторий. А практико-ориентированность сейчас – безусловный приоритет. При этом фундамент закладывается гораздо раньше. Детские центры научно-технического творчества – это инвестиция в главный ресурс страны. Талантливые люди остаются ключевым капиталом Беларуси. Такие центры позволяют находить и сопровождать способных ребят, постепенно вовлекая их в экономику и высокотехнологичные отрасли. Сегодня в тройку крупнейших технопарков страны входят Минский, университетский «Политехник» при БНТУ и Брестский научно-технологический парк. Среди его резидентов компании, работающие в сфере робототехники для промышленности. Государство поддерживает бизнес на старте: льготные налоги, доступные площади и понятные условия.

Знакомьтесь, это ежик Буль-буль. Справиться с суровым белорусским климатом ему помогает инновация, которую разработали его хозяева. Резидент технопарка выпускает единственный в СНГ кабель на основе углеродных жил (без использования металла) для теплых полов. Без штробления и стяжек – такой кабель укладывается под финальное покрытие. Главное преимущество – гибкость и теплоотдача.

Дмитрий Колягин, руководитель отдела компании-резидента:

Он нагревается и тут же отдает тепло сразу в финишное покрытие – в ваш пол. Во-первых, он находится под самым покрытием, а во-вторых, тепло не держит в себе, а тут же отдает. За счет этого пол прогревается быстрее.

Применение такого кабеля выходит и за пределы полов. Потенциал куда шире. Использовать как часть систем антиобледенения козырьков зданий или в фермерстве. Его можно безопасно заложить в грунт в теплицах или даже на открытых участках, чтобы получить ранний урожай. Дмитрий Колягин:

Это действительно уникальное решение, оно эффективно и с точки зрения энергоэффективности, и с точки зрения физической, экологической безопасности.

Когда технологии обретают смысл. Специальная программа для защиты самых уязвимых: одиноких пожилых людей, многодетных семей, инвалидов. Хотя само приложение известно в основном специалистам: работникам ЖКХ, МЧС, соцслужб, медикам и учителям, его задача – предотвратить беду. Все данные о проблемах, которые находят при обходе домов, будь то неисправная печь или болезнь одинокого человека, заносятся в одну общую цифровую систему. Она сама анализирует информацию и мгновенно отправляет сигнал именно той службе, которая может помочь. Не нужно звонить и писать в разные инстанции, программа делает это автоматически.

Сегодня этой системой пользуются во всех населенных пунктах Брестской и Гродненской областей, а в планах охватить всю страну.

Евгений Наконечник, директор компании-резидента:

Что это дает на практике? Это дает объективную картину, чтобы в разрезе и времени, и территориальных единиц, и в разрезе уязвимых категорий граждан анализировать и вырабатывать превентивные меры, как быть дальше. На процентов 80 у нас скорость для принятия решения на местах увеличивается. Это значит, что там, где требуется льготный извещатель, он станет раньше. Эта информация не скроется. Все все своевременно получат.