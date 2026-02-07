В учебных заведениях по всей Беларуси прошли вечера встречи выпускников

Окунуться в воспоминания, увидеться с одноклассниками и учителями, обменяться теплыми эмоциями. Традиционный вечер встречи выпускников проходит 7 февраля в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Радошковичской средней школе Молодечненского района добрый обычай объединил около 300 человек. Это и те, кто еще недавно сидел за партами, и те, чей последний звонок прозвучал десятилетия назад.

Для них этот вечер превратился в настоящее путешествие по мотивам сказки Льюиса Кэрролла «Алиса в стране чудес». Необычный формат торжественной программы объединил поколения и подарил гостям яркие эмоции. Теперешние школьники подготовили креативные номера, танцы, песни и театрализованные зарисовки. Представление готовили с учетом вкусов различных поколений.

Валентина Шеремет, учитель Радошковичской средней школы Молодечненского района:

В эту школу я пришла в 1973 году. Школа очень хорошая, очень хороший коллектив. Люблю очень детей, люблю работу. Учила детей и танцевать, и петь. Как нигде в нашей школе очень трепетно встречают всех выпускников. И все сюда с удовольствием идут, и всегда программа очень интересная.

Олеся Грибок, актриса, выпускница Радошковичской средней школы Молодечненского района:

Сложно поверить, но 20 лет назад я окончила школу. И я очень рада, что как-то в последний момент вспомнила об этом, начала искать одноклассников. Живу и работаю в Москве, но я очень рада приехать, увидеть учителей, тех, кто в какой-то степени или в очень большой степени повлиял на то, кем я стала, и вообще на мой характер, на мои выборы в жизни. Потому что некоторые из них стали прямо маяками.