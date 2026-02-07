Минск опять замело. Как столица справляется со снежным ударом

В то время как в Европе рекордные счета за отопление, в Минске зима бьет по улицам (а не по карманам) и добавляет немало работы коммунальным службам. Они работают в усиленном режиме, чтобы город оставался доступным и безопасным для жителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На расчистку улиц вышли почти 1,5 тысячи сотрудников ЖКХ и сотни единиц техники. Да и сами минчане активно помогают расчищать дворы и тротуары.