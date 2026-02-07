Минск опять замело. Как столица справляется со снежным ударом
В то время как в Европе рекордные счета за отопление, в Минске зима бьет по улицам (а не по карманам) и добавляет немало работы коммунальным службам. Они работают в усиленном режиме, чтобы город оставался доступным и безопасным для жителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На расчистку улиц вышли почти 1,5 тысячи сотрудников ЖКХ и сотни единиц техники. Да и сами минчане активно помогают расчищать дворы и тротуары.
Белое покрывало укрыло столичные проспекты, добавив городу зимних красок, но дорожным службам сейчас не до эстетики. Техника на улицах Минска работает в усиленном режиме, задействовано около 160 единиц. Это мощные солераспределители, юркие погрузчики и целые колонны комбинированных дорожных машин.
И если на широких проспектах и магистралях главная роль в уборке снега отведена габаритным машинам, то во дворах и на узких межквартальных проездах в ход идет проверенное средство – обычная лопата. Здесь технике тяжело развернуться.
Даниил Дроботов, корреспондент:
Кажется, что расчистить снег довольно просто, но уже через 10 минут такой работы понимаешь, насколько это тяжелый труд. Вес такой полной белоснежной лопаты около 3-4 килограммов, а за смену их сотни. Расчистить надо дорожки, дворы, подъезды к остановкам общественного транспорта, подходы к соцобъектам. Работы много.
Во дворах и на близлежащих территориях трудятся около 1,5 тысячи работников коммунальных служб. Помимо расчистки снега, территорию активно обрабатывают песко-соляной смесью. За сутки уже израсходовали 23 тонны.
Павел Паплевко, заместитель директора ЖЭУ № 4 Заводского района Минска:
Очищаем от снега подходы к подъездам, лестницы, пешеходные связи, тротуары, проезды. Все для безопасности и удобства населения, чтобы спецтехника могла проехать (скорая, МЧС) и за забором мусора.
Подробнее в видео.