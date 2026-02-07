105 лет назад родился народный писатель Иван Мележ. Как на малой родине хранят память классика

Есть писатели, которые становятся голосом времени, а есть те, кто навсегда остаются голосом земли, на которой родились. 8 февраля исполняется 105 лет со дня рождения народного писателя Беларуси Ивана Мележа – человека, сумевшего рассказать миру о Полесье так, что его герои стали частью национального характера, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Выходец из крестьянской семьи, он пронес любовь к родному краю через всю жизнь: от первых строк до главных произведений. Его книги и сегодня читаются как живой разговор о судьбе народа, о боли, достоинстве и надежде.