105 лет назад родился народный писатель Иван Мележ. Как на малой родине хранят память классика
Есть писатели, которые становятся голосом времени, а есть те, кто навсегда остаются голосом земли, на которой родились. 8 февраля исполняется 105 лет со дня рождения народного писателя Беларуси Ивана Мележа – человека, сумевшего рассказать миру о Полесье так, что его герои стали частью национального характера, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Выходец из крестьянской семьи, он пронес любовь к родному краю через всю жизнь: от первых строк до главных произведений. Его книги и сегодня читаются как живой разговор о судьбе народа, о боли, достоинстве и надежде.
Любовь к полесским пейзажам и колориту Иван Мележ пронес через всю жизнь. Родная деревня Глинище была местом силы, где белорусский классик черпал вдохновение. Характеры односельчан, их радости и трагедии обрели бессмертие на страницах его главного творения – «Полесской хроники», которую позже назовут национальной эпопеей.
Любовь Рубан, заведующая филиалом «Дом-музей имени И. П. Мележа»:
Акрамя гэтай «Палескай хронікі», у яго ёсць кніга «Жыццёвыя клопаты», дзе ён сам сваімі словамі гаворыць, для яго вёска Глінішча – гэта Радзіма, гэта такі куточак, які, можна сказаць, не з маленькай літары патрэбна напісаць, а з вялікай. Для яго Радзіма гэта было ўсё. Для яго сям'я, бацька, маці – гэта самыя блізкія людзі на ўсё жыццё. Да самай смерці ён заўсёды іх памятаў, любіў. І як можна было часцей і прыязджаў сюды.
Возвращался домой действительно часто. Даже став известным писателем, Мележ не забывал о земляках и не отказывал в помощи. Мечтал, чтобы деревня жила и развивалась. Поэтому отдал средства из Ленинской премии за роман «Людзі на балоце» на строительство новой школы.
Память о писателе в Глинище хранят с особым трепетом. В 1983 году здесь открыли музей Ивана Мележа, воссозданный по чертежу его родного дома. Четыре комнаты, и каждая погружает гостей в атмосферу, в которой жил и творил человек, сумевший рассказать миру о душе своего народа.
Подробнее в видео.