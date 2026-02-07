Афера на миллиарды – чем аукнулась «зелёная повестка» для простых европейцев. Анонс ток-шоу «Мнения»

Железные факты, точные цифры, тенденции. Новый выпуск ток-шоу «Мнения» на «РТР-Беларусь»! Разобраться в сути политических процессов, создать многослойную картину мировых тенденций, понятную каждому зрителю, помогут гости-эксперты не только из Беларуси, но и из-за рубежа. «Зеленая повестка» оказалась аферой на миллиарды?

Айнис Петкус, журналист-международник, политический аналитик:

Когда мы решили закрыть атомную станцию, мы сразу из технологической страны превратились в территорию услуг и потребления.

Александр Тищенко, эксперт по национальной безопасности:

Поэтому Игналина – это просто всего лишь старт. Айнис Петкус:

Плачу 120-140 евро за электричество. И почему в мире заговорили о ренессансе атомной энергетики? Александр Тищенко:

На этих технологиях можно поставить в очень долгую зависимость любую страну.