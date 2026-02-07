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Афера на миллиарды – чем аукнулась «зелёная повестка» для простых европейцев. Анонс ток-шоу «Мнения»

07 февраля 2026 17:32
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Железные факты, точные цифры, тенденции. Новый выпуск ток-шоу «Мнения» на «РТР-Беларусь»! Разобраться в сути политических процессов, создать многослойную картину мировых тенденций, понятную каждому зрителю, помогут гости-эксперты не только из Беларуси, но и из-за рубежа. 

«Зеленая повестка» оказалась аферой на миллиарды?

Афера на миллиарды – чем аукнулась «зелёная повестка» для простых европейцев. Анонс ток-шоу «Мнения»-2

Айнис Петкус, журналист-международник, политический аналитик:
Когда мы решили закрыть атомную станцию, мы сразу из технологической страны превратились в территорию услуг и потребления.

Афера на миллиарды – чем аукнулась «зелёная повестка» для простых европейцев. Анонс ток-шоу «Мнения»-4

Александр Тищенко, эксперт по национальной безопасности:
Поэтому Игналина – это просто всего лишь старт.

Айнис Петкус:
Плачу 120-140 евро за электричество.

И почему в мире заговорили о ренессансе атомной энергетики?

Александр Тищенко:
На этих технологиях можно поставить в очень долгую зависимость любую страну.

Афера на миллиарды – чем аукнулась «зелёная повестка» для простых европейцев. Анонс ток-шоу «Мнения»-6

Игорь Матвеев, доцент кафедры международного бизнеса факультета международных экономических отношений Финансового университета при Правительстве РФ:
Бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Американцы на каждый вложенный доллар должны заработать как минимум 10. Поэтому здесь разговор короткий.

Мы обсудим самые разные мнения, чтобы вы смогли сформулировать собственное. Смотрите в это воскресенье, 8 февраля, в 22:00 на «РТР-Беларусь». 

# Международная политика

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